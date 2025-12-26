Ocho provincias en alerta por frío y nieve: 30 carreteras afectadas

Un temporal de frío y nieve pondrá en riesgo a una decena de provincias de la mitad norte peninsular, donde se alcanzarán mínimas de hasta 8 grados bajo cero. Se han activado avisos por bajas temperaturas en Asturias, Madrid, Cantabria, Guadalajara, Orense, León, Palencia y Zamora; por nieve, en Barcelona y Gerona.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península Ibérica y Baleares, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes. También habrá lluvias que pueden ser persistentes e incluso ir acompañadas de granizo menudo en la zona oriental de Alicante y el noreste de Cataluña.

En el resto del país, se registrarán intervalos nubosos con chubascos, débiles en el interior y en las islas de mayor relieve de Canarias, y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia. El descenso de las temperaturas mínimas y máximas será generalizado.

Los vientos serán de componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y noreste, de fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares. En los litorales del Cantábrico y Galicia se esperan moderados del noreste, con intervalos fuertes en las provincias gallegas del noroeste y moderados de poniente en el Estrecho y Alborán.

Nevará en cotas por encima de 800-1.200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima de 1.100-1.300 metros en zonas de montaña del sureste y de 500-700 metros en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.

Carreteras cortadas por nieve

La nieve mantiene cortadas doce carreteras de cuatro comunidades autónomas y otras 18 tienen algún tipo de restricción o requieren el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

Navarra es una de las comunidades más afectadas. El tráfico está interrumpido en la NA-137 entre los km 51 y 59 a la altura de Isaba; la NA-2011 entre los km 7 y 10.8 en Pikauta y la NA-2012 entre los km 7.2 y 23.56 entre Muskida e Irati.

En Asturias, permanece cortada la CO-4 hasta el km 12.73 en Covadonga y otras vías como los puertos de Tarna, San Isidro, y Leitariegos tienen restringido el tráfico pesado y es necesario el uso de cadenas.

En Burgos, la U-570 hasta el kilómetro 17 entre Espinosa de los Monteros y Rioseco; la U-571 hasta el kilómetro 7 entre Río Trueba y Río de la Sía y la BU-572 en Río de Lunada.

En Salamanca, la vía afectada es la DSA-191 en Candelario.

En Almería, están también cortadas las carreteras A-1178 entre los kilómetros 9 a 33 en el Puerto de montaña de Las Menas; la AL-5405 entre los kilómetros 28 y 24.94 y la L-5402 entre los kilómetros 21 y 28.6 entre Bayárcal y Laroles.

Y, en Granada, está cortada la A-4025 en Sierra Nevada por hielo.