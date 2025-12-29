El roscón combate el cáncer infantil de la mano de Fundación Villavecchia y el Gremio de Pastelería de Barcelona

Comer roscón de Reyes en estas navidades tiene un propósito de lo más solidario porque gracias a una iniciativa impulsada por GoodMax, de la mano de Fundación Villavecchia y el Gremio de Pastelería de Barcelona, es posible luchar contra el cáncer infantil y ayudar a menores de edad que sufren esta enfermedad.

La campaña 'Este año paga el rey' redefine el papel del coronado en el roscón, pues quien se ponga la corona tendrá el poder de hacer un donativo destinado a ayudar en la construcción del Pabellón de la Victoria, el primer centro especializado en atención integral de cuidados paliativos pediátricos.

El centro, que se prevé abrir en 2026, ofrecerá apoyo integral a niños con enfermedades incurables, con un enfoque centrado en la calidad de vida tanto de los menores como de sus familias. La institución emulará lo que en inglés se conoce como "hospice", un servicio muy extendido en el Reino Unido pero inexistente aún en España.

"En una fecha tan señalada para los niños, el Gremio de Pastelería de Barcelona quiere dar apoyo a aquellos que sufren una enfermedad grave y a sus familias. Con el roscón de Reyes solidario, además de visibilizar su lucha, contribuimos económicamente e invitamos a nuestros clientes a hacerlo también", afirmó su presidente, Miquel Zaguirre.

"Cada donación se traducirá en una ayuda directa a los niños con enfermedades graves y en apoyo a sus familias en los momentos más difíciles. Destinaremos los fondos recaudados a la creación del Pabellón de la Victoria, un espacio especializado en cuidados paliativos pediátricos que ofrecerá estancias de respiro y atención integral a los niños y jóvenes con enfermedades incurables, en fases avanzadas y en situaciones del final de su vida. Nuestro objetivo es cuidar la vida en todo momento y acompañar a las familias cuando más lo necesitan. Lo estamos haciendo posible con la ayuda de todos, gracias a campañas como ésta", añadió la gerente de la Fundación Villavecchia, Anna Varderi.

Con pastelerías y pasteleros adheridos en todas partes de Cataluña, la campaña 'Este año paga el rey' cuenta con una sencilla mecánica. Todas las pastelerías adheridas donarán 1 euro por roscón vendido, y a aquel que le toque el Rey, se le animará a realizar un donativo a favor del Pabellón de la Victoria a través de un bizum al número 01340. Este pequeño gesto de los reyes y reinas del 6 de enero supondrá un gran cambio para los niños que padecen cáncer y sus familias.

"En GoodMax creemos en los pequeños gestos con poderes gigantes. Por eso, nos llena de orgullo seguir sumando fuerzas y voces en la lucha contra el cáncer infantil. Este año, quienes se convierten en reyes y reinas del roscón también despiertan su superpoder solidario: apoyar a los niños y niñas y a sus familias, auténticos héroes que cada día afrontan esta batalla con una valentía increíble. Juntos, podemos hacer que la esperanza sea más fuerte", señaló el fundador de GoodMax, Ignacio Vilarroig.

Iniciativa impulsada por Max Vilarroig

GoodMax es una iniciativa impulsada por Max Vilarroig, un niño de 12 años diagnosticado con un tumor cerebral en 2024, y que tiene como objetivo generar conciencia y recaudar fondos cruciales para la investigación de esta enfermedad. Cada año, 400.000 niños y adolescentes padecen cáncer infantil, según la Organización Mundial de la Salud, 1.000 de ellos en España, y sólo el 4% de la financiación para la investigación del cáncer se destina al cáncer infantil.

Hasta la fecha, la campaña GoodMax contra el cáncer infantil ha recaudado más de 100.000 euros, que se han destinado al proyecto de investigación de Biopsia líquida en tumores pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.