Los miembros de la Comisión de Fiestas de Villamanín ceden sus décimos para que los vecinos cobren

Los miembros de la Comisión de Fiestas de la localidad leonesa de Villamanín, que vendieron más papeletas del Gordo de la Lotería de Navidad de las que tenían, han entregado tanto su décimo personal como el grupal, sumando dos millones de euros, con el objetivo de que los vecinos puedan cobrar el dinero que les correspondía y la situación se solucione de la forma más favorable "para todos".

Así lo ha confirmado el alcalde, Félix Álvaro, que ha indicado que la condición de esta decisión es que los agraciados acepten la merma del cobro sin interponer denuncias contra los responsables del error, un grupo de chicos jóvenes.

Actualmente es imposible cifrar la reducción exacta hasta saber cuántas personas van a aceptar el pacto, aunque el capital se consignará en el Juzgado para que sea el juez quien ordene los pagos correspondientes.

Tras el Sorteo de Navidad celebrado la pasada semana, al realizar el recuento en esta localidad premiada, se detectó que faltaba un talonario de papeletas que habían sido vendidas.

En total, fueron 50 papeletas de 5 euros las que carecían del respaldo necesario en décimos oficiales, lo que impide su cobro directo. Cada una de estas participaciones daba derecho a 80.000 euros del premio, ya que cuatro de los cinco euros correspondían al juego y el euro restante se destinaba como donativo para financiar las fiestas patronales.

Cuando se conoció el error, la Comisión convocó una reunión urgente con todos los portadores de las participaciones ganadoras. En este contexto, se propuso aminorar el premio de cada papeleta premiada en 5.000 euros para que el banco pudiese pagar a todo el mundo la cantidad correspondiente. Una primera propuesta que no tuvo éxito.