¿Por qué se comen 12 uvas en Año Nuevo? La historia de una tradición que se repite cada 31 de diciembre

Cada Nochevieja, millones de personas en España se preparan frente al reloj de la Puerta del Sol para cumplir un ritual simbólico para empezar el año, comer 12 uvas al ritmo de las campanadas. Aunque hoy parece una costumbre universal del fin de año, su origen es mucho más reciente de lo que muchos imaginan y está ligado a la historia, el comercio y las supersticiones populares.

El origen de la tradición de las 12 uvas

La tradición de comer uvas en Año Nuevo nació en España a finales del siglo XIX. Existen registros de que, en 1882, algunos madrileños comenzaron a reunirse en la Puerta del Sol para despedir el año comiendo uvas, en tono de burla hacia las clases altas que celebraban con champán y uvas importadas.

Sin embargo, el verdadero impulso llegó en 1909, cuando los productores de uva, especialmente de Alicante, tuvieron un excedente de cosecha. Para dar salida a esa producción, promovieron la idea de comer 12 uvas en la última noche del año como símbolo de buena suerte. La uva ha sido históricamente una fruta muy económica y abundante en nuestro país. La campaña tuvo tanto éxito que la costumbre se extendió rápidamente por todo el país.

¿Qué significado tienen las 12 uvas?

Según la tradición, cada uva representa uno de los doce meses del año que comienza. Comerlas todas a tiempo simboliza prosperidad, salud y buena fortuna. En muchas casas, además, se pide un deseo por cada uva, reforzando el carácter ritual y emocional del momento.

Con el paso de los años, la costumbre se ha llenado de pequeñas supersticiones, como la idea de quien no consigue terminar las uvas a tiempo podría tener un año de mala suerte o complicado, mientras que lograrlo augura éxito y estabilidad.

La tradición también se ha adaptado a los nuevos hábitos. En supermercados es habitual encontrar envases especiales con 12 uvas, muchas veces peladas o sin semillas para facilitar el ritual. En redes sociales, miles de usuarios comparten cada año vídeos intentando seguir el ritmo de las campanadas. Incluso existen alternativas modernas para los menos atrevidos o a las que no les gusta esta fruta, como sustituir las uvas por otros alimentos, aunque los más puristas defienden que el ritual solo funciona si se mantiene la tradición original.

Las campanadas y la medianoche

El ritual está íntimamente ligado a las campanadas del reloj, especialmente las de la Puerta del Sol en Madrid, retransmitidas por televisión desde hace décadas. Este momento simboliza el paso del año viejo al nuevo y refuerza el sentimiento colectivo de empezar de cero, uno de los grandes atractivos de la tradición.

Una tradición que cruzó fronteras

Con la emigración española, la costumbre de las 12 uvas llegó a muchos países de América Latina. Hoy se mantiene viva en México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y otros países, donde convive con rituales locales como usar ropa interior de colores, salir con maletas o comer lentejas. En cada país, la tradición ha adoptado matices propios, pero conserva su esencia de despedir el año con esperanza y atraer la buena suerte.

Más de un siglo después de su origen, la tradición de las 12 uvas sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles del Año Nuevo. Su mezcla de historia, superstición y celebración colectiva explica por qué, generación tras generación, sigue ocupando un lugar central en la última noche del año.