El vídeo viral de limpieza que miles de usuarios están copiando en TikTok

Las redes sociales se han convertido en una fuente habitual de consejos prácticos para el día a día y, en los últimos días, un vídeo sobre limpieza doméstica ha logrado captar la atención de miles de usuarios en TikTok. Una creadora de contenido ha compartido un clip en el que muestra tres trucos sencillos para limpiar la cocina, utilizando productos habituales.

Una creadora especializada en hogar y decoración

Cris, conocida en TikTok como @crisdecolove, es una influencer centrada en contenidos de hogar, orden, decoración y limpieza, con una comunidad de seguidores que crece de forma constante. Sus vídeos suelen combinar demostraciones prácticas y explicaciones breves, una fórmula que le ha permitido conectar con un público interesado en soluciones rápidas y accesibles para el mantenimiento del hogar.

Este último vídeo viral encaja en esa línea y se centra en trucos caseros para dejar la cocina limpia con poco esfuerzo, una temática recurrente en su perfil y especialmente popular en la plataforma.

Cómo limpiar los filtros de la campana extractora

El primer consejo del vídeo se dirige a uno de los elementos más difíciles de limpiar en la cocina: los filtros de la campana extractora. "Para limpiar los filtros de tu campana, utiliza una pastilla de lavavajillas y agua bien caliente", explica la creadora en el audio. Según detalla, basta con dejar los filtros en remojo durante un tiempo: "Deja actuar aproximadamente durante 30 minutos y verás lo sucia que sale el agua". El resultado, visible en el vídeo, muestra el agua oscurecida tras el proceso, lo que ha generado sorpresa entre muchos usuarios.

Armarios y azulejos sin esfuerzo

El segundo truco se centra en la limpieza de superficies amplias como armarios y azulejos, zonas donde suele acumularse grasa y suciedad. "Para limpiar los armarios y los azulejos de nuestra cocina, usaremos una mezcla única de agua y oxígeno activo", señala Cris. Para aplicarlo, recomienda el uso de herramientas sencillas: "Con la ayuda de la mopa y de una bayeta de microfibra, llegaremos a todos los rincones de la cocina de una manera muy fácil". Este método destaca por evitar productos agresivos y por facilitar la limpieza en zonas altas o de difícil acceso.

El fregadero, protagonista del último truco

El tercer consejo está dedicado al fregadero, uno de los puntos que más se ensucian en el uso diario. "Para limpiar tu fregadero, solo necesitarás jabón lavavajillas y bicarbonato", afirma la influencer. El proceso es directo: "Frota que frota y verás cómo se van todas las manchas". Para una limpieza más profunda, propone una alternativa: "Utiliza bicarbonato y vinagre de limpieza. Verás que esta mezcla es infalible".