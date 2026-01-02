Calendario laboral 2026: cuándo caen los festivos y cómo aprovecharlos

El año 2026 contará con catorce días festivos oficiales, según el calendario laboral publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los calendarios autonómicos que cada comunidad aprobará antes de finalizar 2025. De esos catorce días, ocho serán comunes en toda España, mientras que los restantes podrán variar según la comunidad autónoma y el municipio.

El objetivo de este calendario es facilitar la planificación de las vacaciones y permitir la organización del calendario laboral y escolar para el próximo año.

Festivos nacionales comunes en toda España

El Gobierno ha fijado ocho festivos nacionales no sustituibles, que se mantendrán iguales en todo el territorio. Son los siguientes:

1 de enero (jueves), Año Nuevo.

6 de enero (martes), Epifanía del Señor.

3 de abril (viernes), Viernes Santo.

1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajo.

15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen.

12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España.

8 de diciembre (martes), Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.

Estos festivos son comunes en todo el país y no pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas.

Días festivos que pueden variar según la comunidad

Además de los ocho días festivos nacionales, el calendario laboral permite a las comunidades autónomas sustituir o mantener otros festivos de carácter tradicional. Entre ellos se incluyen:

2 de enero (viernes), en algunas comunidades como sustitución del domingo 28 de diciembre de 2025.

19 de marzo (jueves), festividad de San José , que suele celebrarse en comunidades como Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Murcia.

9 de abril (jueves), Jueves Santo , festivo en casi todas las comunidades salvo en Cataluña, que lo sustituye por el Lunes de Pascua.

25 de julio (sábado), Santiago Apóstol , patrón de España, festivo en Galicia y en otras regiones del norte.

1 de noviembre (domingo), Todos los Santos, que algunas comunidades trasladarán al lunes 2 de noviembre.

Cada comunidad publicará su propio calendario antes de finalizar el año anterior, incorporando además dos días festivos autonómicos que pueden responder a su tradición o celebración local.

Los festivos locales de Madrid en 2026

El Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado su calendario laboral para 2026, que incluye los dos días festivos locales habituales: 15 de mayo (San Isidro Labrador) y 9 de noviembre (Nuestra Señora de la Almudena). Ambos días se suman a los festivos nacionales y autonómicos, completando así los catorce días no laborables en la capital.

El calendario municipal se publica oficialmente para facilitar a empresas, centros educativos y servicios públicos la organización de su actividad durante el año. Además, permite a los ciudadanos planificar con antelación sus vacaciones, escapadas o fines de semana largos.

Puentes destacados del año 2026

El calendario laboral de 2026 ofrece varias oportunidades para aprovechar puentes y fines de semana largos en diferentes épocas del año. Algunos de los más destacados son:

En enero , el día de Reyes (martes 6) permitirá disfrutar de un puente largo si se solicita libre el lunes 5 de enero.

En abril , la Semana Santa se celebrará del 2 al 5 de abril, con festivos el Jueves y Viernes Santo, lo que permitirá a muchos trabajadores disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

En mayo , el 1 de mayo (viernes), Día del Trabajo, se convertirá en uno de los puentes más esperados de la primavera.

En octubre , la Fiesta Nacional de España (lunes 12) permitirá otro descanso prolongado de tres días.

En diciembre, las festividades de la Inmaculada Concepción (martes 8) y la Navidad (viernes 25) ofrecerán nuevas opciones para organizar escapadas o vacaciones más largas.

Estos períodos son especialmente relevantes para los sectores del turismo y la hostelería, que suelen registrar picos de actividad coincidiendo con los festivos prolongados.

Diferencias entre comunidades y planificación

Las diferencias en los calendarios autonómicos hacen que los puentes no sean idénticos en todo el país. Por ejemplo, en regiones como Andalucía o Galicia algunos festivos se suman a los nacionales, mientras que en Cataluña o Baleares se sustituyen por días propios.

Por ello, es recomendable consultar el calendario laboral oficial de cada comunidad antes de planificar vacaciones o viajes. El BOE publica el conjunto de todos los calendarios autonómicos durante el último trimestre de 2025, incluyendo las fiestas locales de cada municipio.