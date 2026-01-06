María Antonia Risco Capella, lotera de Guadiana (Badajoz), ha sido agraciada con 200.000 euros en el sorteo extraordinario de la lotería del Niño celebrado este martes, al tocarle el primer premio con un décimo "defectuoso".

La lotera ha explicado telefónicamente a EFE que ayer compró un número al azar por la terminal de su establecimiento, pero la impresora se quedó atascada y el QR salió a la mitad.

"Intenté anularlo, pero ya no me daba tiempo porque había mucha gente y seguía haciendo operaciones, entonces me quedé con él; bueno, 20 euros perdidos", se dijo.

Al final "van a ser ganados", ha comentado la lotera, que ha bromeado en el sentido de que han tocado allí dos décimos y otro "defectuoso", según lo ha definido, por lo que han repartido 600.000 euros en total.

Loterías y Apuestas del Estado ha confirmado a EFE la validez de este décimo del 6.703, ya que las ventas por terminal son "cien por cien" seguras.

Este punto de venta de lotería es una floristería situada en la Ronda Sur de Guadiana.