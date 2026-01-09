El aviso de la Policía Nacional para evitar estafas en las rebajas: tres claves para comprar seguro

Con la llegada de las rebajas, la Policía Nacional ha lanzado un mensaje de concienciación a través de sus redes sociales para prevenir fraudes en las compras por internet, una práctica cada vez más habitual durante este periodo de descuentos.

En un tuit publicado recientemente, el cuerpo policial invita a los consumidores a elegir entre la tienda física o las compras online y, en caso de optar por esta última, recuerda tres recomendaciones clave para evitar estafas.

Entre los consejos difundidos, la Policía Nacional insiste en la importancia de realizar las compras únicamente en webs oficiales, evitando páginas desconocidas o que imitan a comercios reales. Además, recomienda utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas virtuales o plataformas que ofrezcan protección al comprador.

Asimismo, advierte de desconfiar de los llamados "chollos" y de las ofertas exageradas, ya que suelen ser uno de los principales reclamos utilizados por los ciberdelincuentes para captar víctimas durante las campañas de rebajas.

Las #rebajas ya están aquí, ¿de qué equipo eres? 🛍️ Team tienda física

💻Team #compras #online Si te descantas por la segunda opción ⬇️⬇️ 💻 Compra en webs oficiales

💸Usa un método de pago seguro

⚠️Huye de #chollos y ofertas exageradas #SomosTuPolicía pic.twitter.com/np6VckMtkw — Policía Nacional (@policia) January 7, 2026

Desde la Policía recuerdan que, ante cualquier duda o posible fraude, es fundamental no facilitar datos personales ni bancarios y denunciar los hechos para ayudar a prevenir nuevas estafas.