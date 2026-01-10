Menú
El error que cometes al tirar las cajas de tus pedidos online: la etiqueta de tu paquete es un "tesoro"

Las etiquetas de los envíos contienen datos personales que pueden ser usados por delincuentes.

Tienda de paquetes perdidos en Fuencarral, Madrid | Alejandra Bazaco

La Policía Nacional ha advertido a los ciudadanos sobre los riesgos de no eliminar las etiquetas de los paquetes de compras online antes de tirarlos a la basura, una práctica habitual que puede facilitar robos de datos y estafas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales y un vídeo informativo, los agentes recuerdan que una simple etiqueta puede convertirse en un "tesoro" para los delincuentes, ya que contiene información personal sensible: "No sabes quién puede acceder a los datos y con qué intención".

Según explica la Policía, durante estas fechas el volumen de compras por internet aumenta considerablemente y, con ello, la cantidad de cajas que llegan a los domicilios. En muchas de esas etiquetas figuran datos como el nombre completo, la dirección e incluso el número de teléfono del destinatario.

Las autoridades advierten de que tirar los paquetes sin eliminar esta información equivale a regalar datos personales a cualquiera que pueda acceder a ellos, sin saber con qué intención podrían ser utilizados. Esta información puede servir para cometer fraudes, suplantaciones de identidad o nuevas estafas.

Por ello, la Policía Nacional recomienda revisar siempre las etiquetas antes de deshacerse de los envíos y romperlas, arrancarlas o destruirlas para evitar riesgos innecesarios, una acción que, según recuerdan, solo lleva unos segundos y puede prevenir problemas mayores.

