Barbie autista, el lanzamiento para promover la inclusión y la representación de la neurodiversidad

La compañía juguetera Mattel ha lanzado su primera muñeca Barbie con autismo, una iniciativa que refuerza su apuesta por la diversidad y la inclusión, con el objetivo de que todos los niños y niñas puedan verse reflejados en los juguetes con los que juegan. El nuevo modelo se incorpora a la colección Barbie Fashionistas, una línea que ya cuenta con más de 175 diseños que representan distintas condiciones médicas, discapacidades y realidades sociales.

La Barbie autista ha sido desarrollada durante más de 18 meses en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una organización sin ánimo de lucro dirigida por y para personas autistas. El proceso de diseño se realizó con el asesoramiento directo de la comunidad autista para crear una representación respetuosa y realista de algunas de las formas en que las personas dentro del espectro experimentan, procesan y se comunican con el mundo.

¿Qué características tiene la muñeca?

Entre los rasgos más destacados de la muñeca se encuentra la mirada ligeramente desviada, que refleja la evitación del contacto visual directo en algunas personas autistas, así como la articulación en codos y muñecas, que permite recrear movimientos repetitivos o de autorregulación sensorial, como el aleteo de manos. La muñeca incluye además accesorios funcionales como un fidget spinner, auriculares con cancelación de ruido y una tableta con aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), herramientas habituales para gestionar la información sensorial y facilitar la comunicación.

El vestuario también ha sido diseñado con criterios de sensibilidad sensorial. La Barbie viste un vestido holgado de corte en A, con mangas cortas y falda fluida para reducir el contacto de la tela con la piel, y calza zapatos planos que favorecen la estabilidad y la comodidad en el movimiento.

Para la presentación del modelo en España, Mattel ha contado con la influencer autista Noemí Navarro, creadora de la plataforma Madretea y madre de un niño con autismo, quien ha defendido que la muñeca sea integrada con naturalidad en el juego infantil y contribuya a derribar estigmas desde edades tempranas.

Desde la compañía, Jamie Cygielman, director global de muñecas de Mattel, afirmó que esta Barbie "ayuda a ampliar lo que significa la inclusión en el mundo del juguete y más allá", mientras que Colin Killick, director ejecutivo de ASAN, destacó la importancia de que los niños y niñas autistas puedan verse representados de forma auténtica y positiva.

El lanzamiento se apoya además en estudios realizados junto a la Universidad de Cardiff, que indican que el juego con muñecas puede estimular áreas del cerebro relacionadas con la empatía y el procesamiento social, tanto en niños neurotípicos como neurodivergentes. Con esta nueva Barbie, Mattel continúa ampliando su línea inclusiva, que ya incluye muñecas con síndrome de Down, diabetes tipo 1, discapacidad visual, auditiva y otras condiciones.