El tricornio de la Guardia Civil cumple más de 180 años como símbolo del cuerpo

La Guardia Civil ha conmemorado el Día Mundial del Sombrero recordando la historia y evolución de una de las prendas más reconocibles de su uniforme: el sombrero de tres picos, conocido popularmente como tricornio. Esta pieza acompaña al cuerpo desde su fundación en 1844 y se ha convertido en uno de sus principales elementos identificativos.

El tricornio es la prenda del uniforme más característica de la Guardia Civil y ha estado ligada a la institución de forma ininterrumpida, aunque su diseño ha experimentado distintas modificaciones a lo largo del tiempo. El modelo actual se estableció en 1989, tras una evolución progresiva que dio lugar a la forma que hoy se mantiene en servicio.

El origen del sombrero se remonta al siglo XVIII y está vinculado al sombrero francés de ala ancha, que al doblarse hacia arriba adoptaba una forma de tres picos. En este diseño se inspiró el duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, con el objetivo de dotar a los agentes de una imagen sobria, elegante y fácilmente reconocible.

Aunque es conocido popularmente como tricornio, en la documentación oficial nunca ha recibido esa denominación. En sus primeros años fue descrito como "sombrero de tres picos" y, en la actualidad, figura simplemente como "sombrero".

La historia del tricornio

Entre 1844 y 1860, el modelo inicial contaba con dos alas, una anterior y otra posterior, que se plegaban sobre la copa y se sujetaban mediante una cinta y un botón situado en la parte frontal. La primera modificación significativa llegó en 1860, cuando se redujo notablemente el tamaño de la pala anterior.

A finales del siglo XIX, el sombrero comenzó a adoptar una silueta más próxima a la actual. Entre 1887 y 1920 se autorizó su uso con fundas específicas de verano y de invierno, destinadas a proteger el material original de fieltro durante los servicios en carretera, despoblado o en condiciones meteorológicas adversas.

En 1899 se introdujo el tricornio de corcho, precursor del modelo contemporáneo, cuyo uso fue autorizado de manera voluntaria en determinadas circunstancias, mientras que el sombrero de fieltro quedó reservado para actos sin funda. Finalmente, en 1989 se aprobó el diseño actual, compuesto por una estructura de corcho y un revestimiento exterior de charol en una sola pieza.

En la actualidad, el tricornio sigue presente tanto en el servicio ordinario como en actos protocolarios, donde también se utiliza el modelo tradicional de fieltro en el uniforme de gala. Más de 180 años después de su creación, el sombrero continúa siendo un símbolo de identidad, servicio y tradición de la Guardia Civil.