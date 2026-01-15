Grupo Albia abre las puertas de todos sus tanatorios a los animales de compañía

Con motivo del Día de San Antón, patrón de los animales, que se celebra cada 17 de enero, Grupo Albia, compañía del sector funerario en España, recuerda que todos sus centros en el país permiten el acceso de animales de compañía, para que puedan acompañar a las familias en el momento de la despedida de un ser querido.

Bajo el lema 'Animales queridos, bienvenidos', esta medida reconoce el papel fundamental que los animales ocupan en la vida de muchas personas, no solo como mascotas, sino como miembros de la familia, brindando un apoyo emocional incondicional, especialmente en situaciones de duelo.

Según Daniel Palacios, director general de Grupo Albia, "nuestros animales forman parte de la familia y están presentes en los momentos más importantes de nuestra vida. En un instante tan delicado como la despedida de un ser querido, su compañía puede aportar consuelo, serenidad y un importante apoyo emocional. Con esta política queremos facilitar que las familias puedan despedirse acompañadas de quienes siempre han estado a su lado".

La política contempla el acceso de animales domésticos siempre que se cumplan unos requisitos de seguridad, higiene y bienestar, tanto para las personas como para los propios animales. Entre ellos, se establece que los animales deben ir acompañados y controlados en todo momento, mantener condiciones higiénico-sanitarias óptimas y mostrar un comportamiento tranquilo.

Diversos estudios y la experiencia clínica coinciden en que la presencia de animales de compañía en momentos de pérdida puede tener un efecto positivo en el proceso de duelo, ayudando a reducir la ansiedad, aliviar el estrés y facilitar la expresión de sentimientos. En estas situaciones, su cercanía ofrece una sensación de seguridad, calma y bienestar, especialmente en población infantil, personas mayores o personas con necesidades especiales.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Grupo Albia con la atención integral a las familias, el bienestar emocional y la adaptación a las nuevas realidades sociales. Señala que permitir la presencia de animales de compañía en la despedida es "un gesto de reconocimiento al vínculo que une a personas y animales, y a su capacidad para aliviar el dolor en los momentos más difíciles".