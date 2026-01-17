El error al salir de casa que facilita el trabajo a los ladrones: el aviso de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha difundido un mensaje de prevención para reforzar la seguridad en los domicilios, recordando que dejar la puerta cerrada únicamente con el resbalón no garantiza una protección real frente a robos.

A través de sus redes sociales, los agentes insisten en que cerrar siempre con llave es una medida básica pero fundamental para evitar accesos no autorizados, especialmente durante ausencias prolongadas o periodos vacacionales.

Además, la Policía recomienda no anunciar en redes sociales cuándo se va a estar fuera de casa, ya que este tipo de publicaciones pueden ser utilizadas por los delincuentes para planificar robos. También aconseja observar con atención la puerta y el entorno de la vivienda, prestando especial atención a posibles marcas o señales sospechosas que puedan indicar intentos de entrada.

🏠🔐 Mantén tu #hogar seguro No confíes solo en que la puerta quede con el #resbalón ➡️ Cierra siempre con llave para estar realmente protegido#Seguridad #Prevención pic.twitter.com/MS7d5GflEd — Policía Nacional (@policia) January 11, 2026

Entre las medidas preventivas, las autoridades sugieren elaborar un listado de los objetos de valor que se tengan en casa, incluyendo electrodomésticos, joyas u otros bienes, lo que puede facilitar una denuncia en caso de robo.

Por último, la Policía Nacional recuerda que ante cualquier sospecha de que alguien haya podido entrar en la vivienda, no se debe manipular el interior del domicilio y se debe contactar de inmediato con el teléfono 091, para que los agentes puedan actuar con rapidez.