Confundir hurto y robo puede "acarrear problemas legales graves": consecuencias de mentir en la denuncia

La Policía Nacional ha recordado que hurto y robo no son sinónimos, aunque a menudo se utilicen como tales, y ha advertido de que confundir ambos conceptos puede acarrear problemas legales graves, especialmente si se falsean los hechos ante las autoridades.

A través de un mensaje en redes sociales y un vídeo explicativo, los agentes subrayan que saber distinguir entre hurto y robo es clave, no solo desde el punto de vista legal, sino también para evitar situaciones que puedan derivar en una detención.

Según explica la Policía, ambos son delitos, pero no tienen la misma gravedad. El robo se produce cuando existe violencia, intimidación o fuerza en las cosas, como romper una cerradura o forzar una puerta. En cambio, el hurto ocurre cuando se sustrae un objeto sin emplear violencia ni intimidación, como puede ser coger un objeto sin que la víctima se percate.

A menudo se usan como sinónimos, pero no lo son

Los agentes alertan además de las consecuencias de intentar hacer pasar un hurto por un robo, una práctica que algunas personas realizan con la intención de cobrar una indemnización del seguro. En estos casos, advierten, mentir en una denuncia puede constituir un delito de estafa al seguro y simulación de delito.

Desde la Policía Nacional recuerdan que falsear los hechos ante una comisaría es una infracción grave y que este tipo de actuaciones pueden acabar con la detención del denunciante, además de posibles consecuencias penales. Así, la Policía busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de decir siempre la verdad y conocer los conceptos legales básicos para evitar problemas mayores.