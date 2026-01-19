Blue Monday: por qué el tercer lunes de enero se señala en el calendario

Este lunes 19 de enero de 2026 no figura como festivo en el calendario, pero para millones de personas tiene una carga simbólica especial. Hoy se señala como Blue Monday, una fecha que desde hace dos décadas arrastra la etiqueta de ser el día más triste del año. Un concepto de origen anglosajón que ha logrado consolidarse en el imaginario colectivo pese a las dudas sobre su validez científica.

Cada mes de enero, el término vuelve a ocupar titulares y conversaciones, coincidiendo con un momento del año marcado por el cansancio emocional, la presión económica tras las fiestas y la vuelta definitiva a la rutina. Pero ¿de dónde surge realmente esta idea y por qué sigue teniendo tanto impacto?

El Blue Monday fue popularizado en 2005 por el psicólogo Cliff Arnall, entonces profesor asociado en la Universidad de Cardiff. Arnall aseguró haber identificado, mediante una fórmula matemática, el punto del calendario en el que se concentran más factores negativos para el estado de ánimo. El resultado situaba ese mínimo emocional en el tercer lunes de enero.

Según explicó el propio Arnall, en esa fecha confluyen variables como el clima invernal, las deudas acumuladas tras la Navidad, la frustración por el abandono de los propósitos de Año Nuevo y la lejanía de las próximas vacaciones. Todo ello, sostenía, incrementaría la sensación de tristeza e incluso podría provocar síntomas similares a los de un cuadro depresivo.

La fórmula que dio origen al Blue Monday

La ecuación presentada por Arnall combinaba distintos factores personales y sociales. En ella, el clima (C), las deudas (D), el dinero disponible (d), el tiempo transcurrido desde Navidad (T), el tiempo desde el último intento fallido de cambiar un hábito (I), el nivel de motivación (M) y la necesidad de actuar (NA) se entrelazaban para determinar el día más triste del año.

La fórmula —1/8C + (D-d) 3/8 x T I M x NA— fue reproducida sin descanso en medios de comunicación internacionales, lo que contribuyó a que el Blue Monday se convirtiera rápidamente en un fenómeno global. Sin embargo, su difusión no tardó en generar una fuerte controversia en el ámbito académico.

Numerosos expertos en psicología cuestionaron desde el primer momento la validez científica del planteamiento. Recordaron que el estado de ánimo humano no puede reducirse a una ecuación ni concentrarse en una fecha concreta del año.

Del ámbito universitario al marketing

Las críticas se intensificaron cuando se conoció el contexto real en el que nació la teoría. El propio Arnall elaboró su fórmula a petición de una agencia de publicidad que trabajaba para la empresa británica de viajes Sky Travel, hoy desaparecida. El objetivo era identificar un momento del año especialmente propicio para promover escapadas vacacionales.

La polémica fue tal que, un año después de presentar su estudio, Arnall fue despedido de la Universidad de Cardiff. Desde entonces, el Blue Monday ha sido calificado por buena parte de la comunidad científica como un ejemplo de pseudociencia con fines comerciales.

Aun así, el concepto ha sobrevivido al descrédito académico. Cada enero reaparece con fuerza y sirve de excusa para reflexionar sobre el bienestar emocional, el estrés acumulado y la presión social asociada al inicio del año.

Aunque el Blue Monday no cuente con respaldo científico, psicólogos y especialistas coinciden en que enero suele ser un mes emocionalmente complejo. La combinación de factores económicos, laborales y personales puede generar un bajón anímico real en muchas personas, más allá de la fecha concreta.