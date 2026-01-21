Cofares entrega los premios 'Tutor Destacado' y 'Erasmus Excelente' de la Facultad de Farmacia de Salamanca

Cofares entregó este martes, junto a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, los premios ‘Tutor Destacado’ y ‘Erasmus Excelente’, en un acto celebrado en la sede central de la cooperativa en Madrid y presidido por su presidente, Eduardo Pastor, y la decana de la facultad, Clara Isabel Colino.

Durante su intervención, Pastor subrayó que estos galardones reconocen "la labor de los farmacéuticos al orientar y acompañar a las nuevas generaciones, transmitiéndoles los valores de la profesión", y afirmó que "invertir en formación es apostar por una farmacia más sólida, capaz de responder a los retos del presente y del futuro".

Por su parte, la decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca señaló que estos galardones reflejan el compromiso de Cofares con la formación de los futuros farmacéuticos y con "la excelencia académica, la internacionalización y una enseñanza rigurosa y de calidad". Asimismo, destacó el reconocimiento tanto al esfuerzo de los estudiantes como a la labor de los tutores de prácticas en la transmisión de valores profesionales.

Los premios ‘Tutor Destacado’ fueron otorgados a Paula Martín Sánchez y María Victoria Vaquero Sánchez, por su labor como tutoras de las prácticas del Grado en Farmacia. En la categoría ‘Erasmus Excelente’ fueron reconocidos José Manuel Cotán Salas, por sus estudios en Charles University (Praga), y Víctor Blázquez García, que cursó parte de su formación en la University of Bonn (Alemania). Antes del acto, los asistentes visitaron las instalaciones de Farmavenix, operador logístico de Cofares, y la Torre de Control de la cooperativa, desde donde se monitorizan en tiempo real sus operaciones.