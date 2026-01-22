Una perra en celo, la clave del rescate de Boro

Después de cuatro días de intensa búsqueda, Boro, el perro que se perdió tras el accidente de los trenes en Adamuz (Córdoba), ha sido finalmente localizado y se ha reunido con su familia. El animal viajaba con sus dueñas, Ana y su hermana Raquel, cuando el tren descarriló y colisionó con un convoy de Alvia que circulaba en sentido contrario. Mientras Ana resultó prácticamente ilesa, Raquel, que está embarazada de cinco meses, permanece aún ingresada en la UCI.

Tras el accidente, Boro se escapó asustado y comenzó a deambular por las inmediaciones del lugar del siniestro. Su carácter miedoso –había sido adoptado en una perrera– complicó las labores de rescate, ya que el perro se mostraba desconfiado y huía cada vez que se intentaba acercar. Ana, muy preocupada, lanzó un emotivo llamamiento en la televisión, insistiendo en que su perrito era un miembro más de la familia y que no podía quedar atrás en las labores de búsqueda.

Durante los primeros días, varios avistamientos confirmaron que Boro estaba vivo, pero las condiciones del terreno y la desconfianza del animal impedían su captura. Los equipos de búsqueda, formados por voluntarios, asociaciones animalistas como PACMA y bomberos forestales, trabajaron sin descanso para localizar al perro. La zona, catalogada de alto riesgo, con vegetación densa, hacía la operación aún más compleja, y la lluvia persistente dificultaba el seguimiento del rastro del animal.

Una perra en celo para atraer a Boro

El rescate definitivo ha llegado gracias a un recurso inesperado: un regidor del municipio propuso utilizar a su perra en celo para atraer a Boro. Tal y como ha explicado la periodista Mayka Navarro en El programa de Ana Rosa, el animal, siguiendo su instinto natural, se lanzó hacia la perra, lo que permitió que los bomberos y voluntarios pudieran finalmente capturarlo. Una vez asegurado, Boro fue llevado directamente a los brazos de Ana, generando un emotivo reencuentro que ha ofrecido un momento de alivio y un rayo de esperanza en medio de la tragedia que ha conmocionado a todo el país.

❤️ ¡BORO HA SIDO RESCATADO SANO Y SALVO!❤️ Después de más de tres días desaparecido, Ana y su familia por fin pueden abrazar a su perrito Gracias a toda la gente que ha ayudado ya sea buscando in situ o difundiendopic.twitter.com/xAkGt4rzpv — LO + VIRAL (@SuperViiral) January 22, 2026

Ana ha agradecido a todo el equipo y a todas las personas que se han volcado con la búsqueda del animal. "Esto va por Raquel. Raquel os lo agradece. Os prometo que lo voy a cuidar un montón", ha dicho visiblemente emocionada.

Con Boro ya a salvo y junto a Ana, la familia puede respirar un poco más tranquila. Mientras tanto, Raquel continúa en la UCI, y la recuperación del resto de los afectados por el accidente sigue siendo la prioridad de los equipos de emergencia y autoridades.