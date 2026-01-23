Así golpea la borrasca Ingrid la costa de Galicia
La borrasca Ingrid deja un espectáculo tan bello como peligroso en la costa gallega. Vientos de fuerza 8 y olas de más de ocho metros han transformado el paisaje en una demostración de la fuerza del Atlántico.
Alerta roja por olas de 8 metros
La borrasca Ingrid, que durante este fin de semana cruzará la península, ya se ha dejado sentir en la costa atlántica de Galicia
Vientos por encima de 80 km/h
Los vientos han sido otro de los elementos que la borrasca ha traído hasta la costa gallega, sostenidos de entre 60 y 80 km/h y con rachas que variables con mayor intensidad.
La espuma blanca típica de los días de temporal
La espuma blanca que vemos, sobre todo, cuando el mar está agitado se forma por el efecto de las olas rompiendo con fuerza, esa agitación crea microburbujas que se mezclan con restos orgánicos y producen esa característica espuma de los días de temporal.
La fuerza del mar se dejó sentir en toda la costa
El tramo de costa entre las Islas Cíes y el archipiélago de Ons ofrecía un espectáculo impresionante con olas que azotaban el acantilado incesantemente.
Buques al abrigo de las rías
Muchos buques mercantes, como estos que vemos enfrente de la isla de Ons, se encontraban al abrigo de las rías gallegas capeando el temporal a la espera de que mejoren las condiciones para proseguir su ruta de navegación.
Olas y vientos cruzados
Las crestas de las olas despuntaban cruzadas, mientras el mar se empeñaba en seguir con fuerza en dirección a la costa formando olas, el viento arrastraba parte del agua de mar en dirección opuesta.
Algunos se aventuraban a pasear por las playas
Aunque las zonas más expuestas al Atlántico no estaban para acercarse, algunas playas de las Rías Baixas permitían pasear sin riesgo disfrutando de este espectáculo de la naturaleza.