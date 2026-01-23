"Yo no he comprado eso": el fraude más difícil de detectar

La Policía Nacional ha advertido a la ciudadanía sobre el fraude con tarjetas bancarias, una de las estafas más frecuentes y, en muchos casos, más difíciles de detectar a tiempo. Los agentes alertan de que estos fraudes pueden pasar desapercibidos hasta que la víctima revisa sus movimientos y detecta cargos que no recuerda haber realizado.

A través de un mensaje en redes sociales y un micropodcast informativo, la Policía Nacional describe una situación habitual: el usuario mira su móvil, observa un cargo extraño y piensa "yo no he comprado eso". Este tipo de fraude suele comenzar con pequeños importes, lo que hace que muchas personas no se den cuenta de inmediato, explican los ciberagentes.

🤦🏻"Yo no he comprado eso" ➡️ si lo has pensado al ver un cargo en tu móvil 📲… ⚠️¡CUIDADO!⚠️ Podría ser un #fraude con tarjeta bancaria 💳 y podría pasar desapercibido 🎧 Infórmate sobre esta estafa de la mano de nuestros ciberagentes en un nuevo #micropodcast ⤵️… — Policía Nacional (@policia) January 16, 2026

Desde la Unidad Central de Ciberdelincuencia, los especialistas explican cómo actúan los delincuentes, que pueden obtener los datos de la tarjeta a través de compras online inseguras, filtraciones de datos o técnicas de engaño digital. Una vez con esa información, realizan pagos sin el conocimiento del titular.

La Policía Nacional insiste en la importancia de revisar con frecuencia los movimientos bancarios, activar las alertas de pago en el móvil y actuar con rapidez ante cualquier cargo sospechoso. Detectar a tiempo una operación fraudulenta puede ser clave para evitar mayores pérdidas económicas y proteger los datos personales.

Los agentes animan a la ciudadanía a informarse y mantenerse alerta, recordando que ante cualquier duda o indicio de fraude es fundamental contactar de inmediato con la entidad bancaria y denunciar los hechos para frenar este tipo de estafas.