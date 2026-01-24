Un gato desaparece durante un viaje por Gerona y regresa solo a casa después de recorrer 250 kilómetros

La desaparición de un gato durante una parada nocturna en una gasolinera de Gerona terminó, meses después, con un reencuentro inesperado en el sur de Francia. Filou, un gato blanco y negro, logró regresar a su entorno familiar tras perderse durante un viaje de vacaciones entre España y Francia.

Los hechos se produjeron el 9 de agosto, cuando Patrick y Evelyne Sire regresaban a su domicilio en Olonzac después de pasar unos días en el delta del Ebro. Viajaban en autocaravana y se detuvieron de madrugada para repostar en una estación de servicio de Maçanet de la Selva (Gerona). Durante esa parada, el animal habría escapado por una de las ventanillas del vehículo sin que sus dueños se percataran. La pareja continuó el trayecto y no fue consciente de la ausencia del gato hasta la mañana siguiente, tras pasar la noche estacionados.

Al comprobar que Filou no estaba en el interior del vehículo y tras revisar todos los rincones habituales, concluyeron que se había perdido durante la parada para repostar. Lejos de resignarse, decidieron volver sobre sus pasos.

Regreso a la gasolinera

Al día siguiente, Patrick y Evelyne recorrieron de nuevo los más de 250 kilómetros que separan Olonzac de Maçanet de la Selva. Una vez allí, buscaron en los alrededores de la estación de servicio, dejaron comida y preguntaron al personal del área. Gracias a una trabajadora que hablaba francés, lograron contactar con una asociación de protección animal de la zona y presentaron una denuncia ante la Guardia Civil antes de regresar a Francia sin resultados.

Durante los meses siguientes mantuvieron el contacto con la protectora, que les fue enviando fotografías de gatos encontrados en la comarca, pero ninguno correspondía a Filou. Incluso regresaron en otra ocasión con la autocaravana tras recibir un aviso, aunque la búsqueda volvió a ser infructuosa. Con el paso del tiempo y la ausencia de noticias, la pareja terminó asumiendo que no volverían a ver a su mascota.

La llamada inesperada

La situación dio un giro el pasado 9 de enero. Una vecina del municipio francés de Homps, Hélène Tisseyre, se puso en contacto con la familia tras creer que había acogido a su gato. Llevaba alrededor de un mes alimentando a un animal muy debilitado que se refugiaba cerca de su vivienda y que presentaba un estado de extrema delgadez.

Cuando logró ganarse su confianza, lo llevó al veterinario. Allí se comprobó que el gato llevaba microchip, lo que permitió identificarlo y localizar a sus dueños en Olonzac. Patrick acudió de inmediato al lugar y confirmó que se trataba de Filou. El reencuentro se produjo, además, en una fecha especialmente significativa para la familia, apenas un día antes del cumpleaños de Evelyne.

Desde entonces, la historia ha despertado un notable interés en la zona y ha sido recogida por distintos medios franceses. "Recorrió 250 kilómetros, cruzó fronteras, ciudades y ríos para volver a casa. Es increíble", declaró Patrick al diario La Dépêche. La gendarmería y el ayuntamiento han recibido mensajes de personas de distintos puntos del país interesándose por el caso.

Un caso poco habitual

Veterinarios consultados por la prensa francesa subrayan que se trata de un episodio poco frecuente. El especialista Jean-François Audrin explica que los gatos pueden orientarse gracias a una combinación de olfato, oído y sensibilidad al campo magnético terrestre, además de adaptarse al entorno y sobrevivir gracias a refugios ocasionales o a la ayuda de personas durante el trayecto.

Ahora, Patrick y Evelyne Sire intentan reconstruir el recorrido seguido por Filou y localizar a quienes pudieron verlo o ayudarlo entre la provincia de Gerona y el sur de Francia durante los meses en los que estuvo desaparecido.