El falso mito del croissant: el homenaje mundial a un bollo que no nació en Francia

Crujiente por fuera y suave por dentro, el croissant es uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía francesa. La relevancia cultural del croissant es tan grande que cada 30 de enero se celebra el Día del Croissant. En esta jornada, panaderías y pastelerías de todo el mundo le rinden homenaje con promociones especiales, degustaciones y una amplia variedad de versiones, tanto dulces como saladas.

Pese a toda su fama francesa, su origen se encuentra fuera de Francia.

¿Cuál es el origen del croissant?

Su antecesor, el kipferl, nació en Viena, Austria, donde se elaboraba desde el siglo XIII con forma de media luna.

La receta llegó a Francia a principios del siglo XIX y fue allí donde los panaderos franceses la transformaron al incorporar masa hojaldrada con mantequilla, dando lugar al croissant moderno. Su nombre proviene del francés croissant, que significa "creciente", en referencia a su forma inspirada en la luna creciente.

Más allá de su sabor, el croissant representa la unión de tradiciones culinarias europeas y se ha convertido en un símbolo del desayuno francés y de la panadería artesanal a nivel mundial.