¿Qué es el Reloj del Juicio Final y qué significan los 85 segundos hasta la "catástrofe global"?

El Reloj del Juicio Final no mide el tiempo como lo conocemos. La realidad es que no es más que una metáfora creada en 1945 por científicos como Albert Einstein y Robert Oppenheimer para alertar de forma gráfica sobre lo cerca que está la humanidad de una catástrofe global. La medianoche simboliza el desastre total y, cuanto más se acercan las agujas, peor esta la sociedad de ese hipotético final.

En su primera versión, tras la Segunda Guerra Mundial, el reloj se colocó a siete minutos de la medianoche. Desde entonces, el Boletín de los Científicos Atómicos ajusta su hora cada año en función de amenazas como las armas nucleares, las nuevas tecnologías, especialmente en los últimos tiempos por la inteligencia artificial, la bioseguridad y el establecimiento de los diferentes gobiernos del mundo.

The 2026 Doomsday Clock announcement, captured by photographer Jamie Christiani. IT IS 85 SECONDS TO MIDNIGHT. Watch the 2026 Doomsday Clock announcement: https://t.co/KfwWsVAw1g pic.twitter.com/ru8KjaOAhl — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 27, 2026

En muy pocas ocasiones, el reloj ha retrocedido. Ocurrió, por ejemplo, en 1963, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares, o tras el final de la Guerra Fría con los acuerdos de reducción de armas. Pero esos momentos en los que los gobiernos de los distintos países se sentaban a debatir parecen quedar muy lejos en la memoria colectiva.

Este 2026, el Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche, la cifra más cerca de las 00:00 de su historia. Según la Junta de Ciencia y Seguridad, la falta de cooperación internacional, la modernización de arsenales nucleares y el desarrollo de tecnologías sin reglas claras han empujado las agujas hacia adelante.

La presidenta del organismo, Alexandra Bell, lo anunciaba con rostro serio y mirada al frente, "El mensaje del Reloj del Juicio Final no puede ser más claro. Los riesgos catastróficos están en aumento, la cooperación está en declive y se nos acaba el tiempo. El cambio es necesario y posible, pero la comunidad global debe exigir una acción rápida de sus líderes".

Daniel Holz, PhD, profesor de la Universidad de Chicago en los departamentos de Física, Astronomía y Astrofísica y presidente del SASB, Boletín de los Científicos Atómicos, advertía de la urgencia de una cooperación global ya que "Nuestros mayores desafíos requieren confianza y cooperación internacionales, y un mundo fragmentado en un 'nosotros contra ellos' dejará a toda la humanidad en mayor vulnerabilidad", aseguraba.