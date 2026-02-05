La indignación de un eurodiputado gallego por el "pulpo a la gallega" del Parlamento Europeo

La gastronomía también puede convertirse en motivo de un debate político, incluso en el Parlamento Europeo. Eso es lo que ha ocurrido en Bruselas tras la reacción del eurodiputado del Partido Popular Adrián Vázquez Lázara, quien ha expresado públicamente su malestar por uno de los platos que se ofrecen en el comedor de la Eurocámara: el denominado "pulpo a la gallega".

Lo que a primera vista podría parecer una anécdota sin mayor relevancia ha terminado generando un notable debate en las redes sociales, al tratarse de uno de los platos más emblemáticos de la cocina gallega y, por extensión, de la identidad cultural de esta comunidad.

Un eurodiputado con vínculos gallegos

Aunque nacido en Madrid, Adrián Vázquez Lázara mantiene una estrecha relación familiar con la localidad gallega de Lalín, en la provincia de Pontevedra. Ese vínculo explica la sensibilidad con la que ha reaccionado ante lo que considera una "tergiversación de una receta tradicional profundamente arraigada en Galicia".

El eurodiputado compartió en la red social X una imagen del plato servido en el comedor del Parlamento Europeo, acompañado de un mensaje.

Todos tenemos línea rojas, y con el "pulpo a la gallega" tenemos que ser implacables. Mi carta al catering del Parlamento Europeo pidiendo un pulpo a la altura de nuestra retranca. 😂😂😂 pic.twitter.com/O2Ni12Z1SV — Adrián Vázquez Lázara 🇪🇦🇪🇺 (@AdrianVL1982) February 3, 2026

"Todos tenemos líneas rojas"

En su publicación, Vázquez Lázara no ocultó su sorpresa ni su disgusto ante el contenido del plato. "Todos tenemos líneas rojas y en esto tenemos que ser implacables", escribió. La comparación que utilizó para expresar su indignación no pasó desapercibida: "Es como llamar gaita a una vuvuzela".

La imagen difundida muestra un plato con anillas de calamar, patatas y brócoli, una combinación que dista considerablemente de la receta tradicional gallega, elaborada con pulpo, patata, pimentón, aceite de oliva y sal gruesa.

Según se puede apreciar en la fotografía compartida por el eurodiputado, el plato es ofertado bajo el nombre de Pulpo a la gallega (Galician-style pulpo). Además, el precio del menú tampoco pasó desapercibido. El plato tiene un coste de 17,35 euros.

Una carta al catering del Parlamento

Más allá de la publicación en X, Adrián Vázquez Lázara decidió dirigirse formalmente al servicio de restauración del Parlamento Europeo mediante una carta. En ella, comenzó agradeciendo "el esfuerzo diario por alimentar a la honorable institución, tarea nada sencilla dada su diversidad", antes de confesar su "sorpresa" ante la preparación del supuesto pulpo a la gallega.

"Como gallego —y como demócrata— me veo en la obligación moral de señalar que el contenido del plato no guarda una relación reconocible con la receta original, ni por ingredientes, ni por aspecto, ni, me temo, por espíritu", señala en el escrito.

El eurodiputado deja claro en su carta que no cuestiona la profesionalidad del personal de cocina. De hecho, afirma explícitamente que no duda "de la buena fe del cocinero". Sin embargo, considera que "llamar pulpo a la gallega a ese honorable intento culinario" es "un ejercicio de imaginación comparable a llamar gaita a una vuvuzela o paseo campestre al Camino de Santiago".

Con un tono irónico, Vázquez apela a la identidad cultural gallega y a la importancia simbólica que representa este plato, recordando que "en Galicia somos gente paciente y amable, pero con el pulpo tenemos ciertas líneas rojas".

Las dos soluciones

Lejos de limitarse a la crítica, el eurodiputado plantea dos posibles soluciones:

La primera, ajustar la receta del menú parlamentario a la original gallega, utilizando el tipo de pulpo adecuado —"unidades de interior"— y respetando los ingredientes tradicionales. La segunda, cambiar el nombre del plato por otro que no induzca a error, como "pulpo reinterpretado en clave centroeuropea".

"Cualquiera de las dos opciones evitaría futuros incidentes diplomáticos con esta comunidad del noroeste peninsular que tanto quiere a Europa y a su plato más emblemático", concluye Vázquez.