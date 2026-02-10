La 'Hachiko' de Huelva espera bajo el temporal a su dueño a las puertas del Juan Ramón Jiménez

Ni las rachas de viento huracanado ni el agua incesante que castiga a la capital onubense estos días han logrado quebrar la voluntad de una perrita que espera a sus familiares. El animal se ha convertido en una figura casi estatutaria frente al Hospital Juan Ramón Jiménez, donde permanece apostada desde hace jornadas, desafiando a la intemperie con una paciencia que ha conmovido a toda la ciudad.

Las imágenes muestran a la perra empapada y tiritando de frío, sin buscar refugio en cornisas cercanas ni se alejarse para buscar comida. Siempre mirando hacia la entrada y fija en el flujo de personas que entran y salen del centro sanitario.

Su comportamiento no es el de un animal perdido o extraviado, sino el de alguien que cumple una guardia voluntaria, según el personal médico y familiares de pacientes.

Esta actitud ha evocado inevitablemente el recuerdo de "Canelo", el perro que en Cádiz esperó durante doce años a las puertas de un hospital, convirtiéndose en un símbolo de lealtad absoluta.

Un SOS urgente

La voz de alarma ha corrido como la pólvora gracias a la asociación protectora La Tropa de Isra. A través de una difusión masiva en redes sociales, el colectivo ha denunciado la vulnerabilidad extrema del animal ante el temporal que azota la provincia.

"Sigue estando en la puerta del hospital Juan Ramon Jiménez desde hace dos días, como si estuviese esperando a alguien, empapada y de allí no se separa.

¿Alguien sabe de quién es?", señalaron con desesperación hace tres días.

A pesar de que el animal carece de collar o microchip visible, su estado físico es aparentemente sano, lo que refuerza la teoría de que ha tenido un hogar hasta hace muy poco. La preocupación de los activistas radica en el riesgo de hipotermia y enfermedades pulmonares derivadas de dormir sobre el asfalto mojado durante varias noches consecutivas.

Comunicado de la situación de la perra

La asociación protectora de animales ha lanzado una importante aclaración para calmar el revuelo generado en torno a la perrita que deambula por el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Según informan desde la entidad, no existe ninguna prueba real que confirme que el animal esté esperando a un dueño ingresado. Los expertos señalan que, muy posiblemente, la perra se resguarda en zonas aledañas y acude al centro sanitario simplemente atraída por alguna fuente de alimento, regresando después a su refugio.

Sin embargo, la protectora ha mostrado su máxima preocupación por la actitud de algunos ciudadanos. Aunque agradecen la intención de ayudar, denuncian que se han visto grupos de hasta seis personas corriendo tras el animal, lo cual solo consigue aterrorizarla. Alertan de que este estrés aumenta las posibilidades de que la perra invada la autovía situada a escasos metros, lo que podría acabar en un atropello fatal. Por ello, piden a la población que haga "como si no existiera" y la dejen tranquila para permitir que una sola persona establezca una rutina de alimentación; este es el único método seguro para capturarla posteriormente con una jaula trampa.

Finalmente, la asociación ha hecho un llamamiento para frenar la difusión de bulos que aseguran que la perra ha muerto o ha sido atropellada. Han confirmado que estas informaciones son totalmente falsas y suplican que se respete el espacio del animal para garantizar su seguridad y su futuro rescate.

Sin respuesta oficial y una red civil movilizada

Hasta el momento, y pese a la visibilidad del caso, no se ha producido una intervención por parte de los servicios municipales de recogida. Ante este vacío, la ciudadanía onubense ha tomado la iniciativa. En grupos de WhatsApp y Facebook, los vecinos se coordinan para llevarle mantas y alimento, aunque la perrita se muestra reacia a abandonar su puesto, temiendo quizás perder el rastro de la persona a la que espera.

La plataforma de protección animal insiste en que la prioridad absoluta es sacarla de la calle. Por ello, han habilitado el número de WhatsApp 680 54 49 71 para cualquier persona que pueda aportar datos sobre sus dueños o que ofrezca una casa de acogida urgente para protegerla del vendaval.