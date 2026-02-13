El Carnaval desfila por las estaciones de Andorra llenando los 308 kilómetros esquiables de entretenimiento

El invierno se mantiene firme en las estaciones andorranas de Grandvalira Resorts, con nevadas recurrentes que conservan el manto nival fresco y con abundantes espesores de nieve, un escenario blanco ideal para disfrutar de jornadas de esquí y actividades en la nieve, en el que las condiciones para la práctica de los deportes de invierno siguen siendo excelentes.

Grandvalira cuenta con más de 200 kilómetros esquiables abiertos, con espesores que no dejan de aumentar y que ya se acercan prácticamente a los tres metros. Pal Arinsal dispone de sus 63 kilómetros operativos y espesores de nieve que oscilan entre los dos y los dos metros y medio, mientras que Ordino Arcalís está también al 100%, con nieve que supera los 3 metros de profundidad, alcanzando los 320 cm, para ser concretos.

Así pues, Andorra sigue ofreciendo un estado óptimo para disfrutar del esquí y de las actividades de nieve, con una amplia oferta de servicios complementarios que convierten el país en una opción inmejorable para pasar unos días en la montaña. Cabe recordar que, entre las facilidades impulsadas esta temporada, el dominio ha estrenado el Mobile Pass, que permite obtener el forfait desde la web o la aplicación y llevarlo instalado en el móvil, evitando así la necesidad de un pase físico o de pasar por taquillas.

Para facilitar también el uso de la app y mantenerse conectado, esta incorpora un botón que permite acceder fácilmente al wifi de las estaciones con un solo clic, así como la posibilidad de descargar una eSim para navegar por Andorra al precio más competitivo del mercado y evitar los sobrecostes del roaming.

Carnaval

En Ordino Arcalís el Carnaval se vivirá especialmente "lleno de color, imaginación y ambiente familiar, con una jornada pensada para que pequeños y mayores disfruten de la nieve alrededor de esta celebración".

El sábado, la zona de Planells se convertirá en el escenario central de la fiesta, con un concurso de disfraces que girará en torno a una temática medieval. La programación matinal también contará con las mascotas de la estación, que animarán el ambiente, pintacaras y la instalación interactiva "El extraño viaje del Sr. Tonet".

Las actividades incluirán premios y regalos, como una suscripción a la Escuela Màgic Ski. Por la tarde llegará uno de los momentos más emblemáticos de la celebración: la tradicional bajada de antorchas, protagonizada en esta ocasión por los alumnos, familias y monitores del Club Màgic y de la Escuela de Esquí.

La jornada concluirá con un encuentro dulce en la sala Màgic, donde se ofrecerá chocolate caliente y coca a todos los participantes. Las personas externas que deseen participar en la bajada de antorchas deberán contactar previamente con la escuela de esquí de la estación.

Este sábado Grandvalira acogerá la Red Bull Night Rider, una competición nocturna de freestyle que reunirá a algunos de los mejores riders de esquí y snowboard del panorama nacional e internacional, aunque el evento está abierto a todos los aficionados a esta modalidad. La acción tendrá lugar en el sector El Tarter, en la zona situada junto al Hotel Llop Gris, y ofrecerá un espectáculo vibrante en el que los participantes demostrarán su talento en dos modalidades: la Jam Session, donde podrán realizar tantas bajadas como quieran, pero solo se valorará la mejor ronda, y el Best Trick, en el que cada rider escogerá un módulo para ejecutar su truco más espectacular.

Una noche llena de peripecias y espectáculo para quienes quieran disfrutar de un après-ski diferente y con mucha acción sobre la nieve, que alargará la jornada hasta pasadas las diez de la noche.

Fin de semana

Los descensos esquiando o surfeando son solo las primeras horas de la jornada, disfrutando de la nieve, el paisaje y la oferta gastronómica de las estaciones. Estos momentos vividos durante el día dan paso a propuestas más festivas e igualmente llenas de movimiento, con el après-ski que triunfa en todos los sectores de las estaciones de Grandvalira Resorts.

Grau Roig continúa con su programación de après-ski de este mes de febrero, ampliando el funcionamiento de los remontes de la zona de debutantes de Pessons hasta las 19 h, complementando la oferta de esquí nocturno en Pas de la Casa, que también está abierto cada día de febrero hasta las 20 horas.

Para acompañar esta ampliación horaria, el Pulka mantendrá también su servicio de cafetería con animación, buena comida y mucho ambiente. En este sector destacan las nuevas Winter Sessions de La Suculenta, unas tardes de música y buen ambiente que tendrán lugar todos los sábados y domingos de 15 h a 19 h, y que este fin de semana presentan una sesión especial: San Solterín, una propuesta original para que todo el mundo, esté soltero o acompañado, pueda disfrutar del Día de los Enamorados.

La IQOS Terrace vuelve un fin de semana más cargada de energía con dos propuestas musicales y de animación que llenarán el espacio de ritmo. Blade pondrá la banda sonora de la jornada con una sesión de DJ en directo, mientras que el domingo la fiesta continuará con un espíritu más carnavalesco, donde la batucada de Flektor Beat marcará el compás. También habrá una sesión de maquillaje de Carnaval para dar un toque aún más colorido a la celebración, una propuesta estimulante pensada para los adultos más extrovertidos.

Fiestas

Este fin de semana, L’Abarset volverá a hacer vibrar El Tarter con un nuevo Brunch Electronik este viernes, un formato que siempre triunfa y que se ha convertido en sinónimo de buena música, ambiente cuidado y sesiones que dejan huella.

El escenario acogerá nombres de primera línea como Damian Lazarus, artista de culto dentro de la música electrónica, que hará sonar su estilo hipnótico, experimental y cargado de misticismo, combinando house, techno e influencias más orgánicas. También pinchará Fiona Kraft, que con su característica sensibilidad rítmica y su magnetismo en cabina ofrecerá uno de los momentos más épicos del fin de semana.

Edu_Art completará el cartel de este Brunch Electronik, el último de la temporada y, por tanto, la última oportunidad de vivir este formato en el local de après-ski más famoso de los Pirineos este invierno.

El sábado tendrá un único nombre propio: Gordo, el DJ y productor guatemalteco‑estadounidense reconocido por su sonido house y techno con una profunda influencia latina, y por su capacidad de llenar la pista con una energía especial que hará temblar la estación. Ambos días se complementarán con L’After, el formato del local para alargar la fiesta hasta bien entrada la madrugada, con un aforo más limitado y un ambiente más íntimo, pero igualmente vibrante.

La celebración del Carnaval se prolongará en L’Abarset hasta el próximo fin de semana con una nueva Bresh el viernes día 20, un formato muy aclamado que desprende pura belleza, y una sesión muy especial B2B el sábado 21 en la que la ibicenca Anna Tur y la alemana Tini Gessler compartirán cabina para crear una sesión cargada de energía, complicidad y un ritmo imparable que promete encender la pista desde el primer beat.

Todo ello conforma unos fines de semana de après-ski intensos que consolidan L’Abarset como ‘the place to be’ este invierno, con sesiones de pura adrenalina y para las que ya quedan pocas entradas disponibles.