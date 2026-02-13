Pillan a un profesor de autoescuela dando clase con el carné de conducir caducado

La policía francesa sorprendió este martes a un profesor de autoescuela impartiendo una clase práctica sin tener un carné de conducir válido. El episodio tuvo lugar en el centro de examen del permiso de conducir de Beaumont-sur-Oise, en el departamento de Val-d’Oise, y ha derivado en sanciones económicas y en la apertura de un expediente administrativo para retirarle la autorización para enseñar.

La intervención se produjo durante una inspección inopinada en la que participaron gendarmes y agentes de la oficina de educación vial, en presencia del subprefecto del departamento. El dispositivo se diseñó para comprobar la situación administrativa de los instructores, la regularidad de los vehículos utilizados en la enseñanza y la existencia de posibles fraudes en los exámenes de conducción.

Durante los controles, los agentes constataron que uno de los profesores ejercía de manera completamente ilegal al tener el permiso de conducir invalidado, una infracción especialmente grave en un profesional encargado de formar a futuros conductores. La Administración inició de inmediato el procedimiento para retirarle la habilitación como docente, además de imponerle sanciones económicas.

La inspección permitió además detectar irregularidades en el coche utilizado para las prácticas, que carecía de parte de la documentación obligatoria. Esta circunstancia se tradujo en dos multas adicionales relacionadas con la falta de permisos de circulación exigidos para este tipo de actividad.

Un dispositivo contra el fraude

El caso de Beaumont-sur-Oise no constituye un hecho aislado. Tal y como ha adelantado el diario Le Parisien, la actuación forma parte de una campaña de controles intensivos que las autoridades francesas vienen desarrollando durante todo el año en el departamento de Val-d’Oise con el objetivo de erradicar prácticas irregulares en el ámbito de la enseñanza vial.

Las inspecciones se concentran especialmente en los centros de examen del permiso de conducir, donde se verifica la validez de las autorizaciones para enseñar, el estado administrativo de los vehículos de las autoescuelas y el cumplimiento de la normativa durante las pruebas prácticas. Las autoridades advierten de un aumento de los intentos de fraude en este tipo de instalaciones.

Antecedentes recientes en la zona

Apenas seis días antes, el pasado 4 de febrero, una operación similar en el centro de exámenes de Gonesse permitió detectar el ejercicio ilegal de la profesión de enseñanza de la conducción, lo que dio lugar a la apertura de un procedimiento por trabajo encubierto. En aquella intervención también se localizaron tres autoescuelas cuyos vehículos no habían superado la inspección técnica obligatoria, lo que motivó la inmovilización y traslado al depósito de varios coches.

Los agentes identificaron además a dos instructores con autorizaciones para enseñar caducadas, lo que derivó en nuevos expedientes administrativos contra los centros implicados, junto con cuatro sanciones adicionales por no disponer del equipamiento profesional exigido.