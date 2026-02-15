La planta ideal para principiantes que soporta el sol y purifica el aire de casa

El aloe vera es una planta suculenta diseñada para almacenar agua en sus hojas y raíces. Aunque existe la creencia de que necesita poca luz o que el sol directo puede dañarla, lo cierto es que soporta perfectamente la luminosidad intensa. Solo un exceso extremo de sol puede provocar que las puntas de las hojas se tornen rojizas, sin que esto implique daños permanentes.

El mayor riesgo para el aloe vera en interiores es regar demasiado. Cuando el sustrato permanece constantemente húmedo, las raíces pierden oxígeno y comienzan a pudrirse. Esta pudrición radicular es prácticamente irreversible.

Señales de riego excesivo:

Raíces blandas y oscuras.

Hojas amarillentas o translúcidas.

Manchas oscuras en la base de la planta.

Hojas inferiores que se desprenden con facilidad.

Cómo regar correctamente

La clave está en hidratar con moderación y comprobar siempre el sustrato antes de cada riego. No existe una pauta única, ya que factores como temperatura y humedad influyen en la frecuencia.

Pautas esenciales:

Revisa el sustrato: riega solo cuando los primeros 3-4 cm estén secos.

Riego profundo pero espaciado: hidrata hasta que salga agua por los agujeros de drenaje.

Drenaje óptimo: utiliza macetas perforadas y sustrato para cactáceas o mezclas con arena y perlita.

Ajusta la frecuencia: verano cada 10-15 días; invierno una vez al mes o menos.

Evita el agua acumulada: nunca dejes líquidos en el platillo inferior.

Usos y cuidados adicionales

El aloe vera no solo es ornamental. Su gel transparente se emplea en el cuidado de la piel y también puede ayudar a enraizar esquejes de otras plantas. La aparición de hijuelos, pequeños brotes junto a la planta madre, indica que está saludable y permite multiplicar ejemplares de forma gratuita.

Además, el aloe vera contribuye a purificar el aire y requiere mínimos cuidados, lo que la convierte en una planta ideal para principiantes.