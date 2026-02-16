Sergio Fernández presenta su plan para romper el conformismo: "Nadie puede cambiar tu vida por ti"

El experto en desarrollo profesional y financiero, Sergio Fernández, ha presentado en el programa de esRadio Km0 su última obra, Los 10 poderes para diseñar tu vida, editada por Planeta. El autor sostiene que el éxito personal no es fruto del azar, sino de un plan de acción deliberado. "Nadie puede salir de la cama por ti, nadie puede estudiar por ti", afirma Fernández, subrayando la responsabilidad individual como el primer motor del cambio.

Para Fernández, la diferencia entre quienes logran sus objetivos y quienes no reside en el método. En su libro, expone que "la vida se diseña desde el conocimiento, no desde el deseo". El autor defiende que no existe un desarrollo personal pleno sin un desarrollo profesional paralelo, situando la gestión del tiempo como la mayor riqueza a la que puede aspirar un individuo en la sociedad actual.

Herramientas para el cambio real

La obra se aleja de la autoayuda convencional para centrarse en enseñanzas prácticas y vivencias propias. Fernández insiste en que el propósito de vida no es simplemente "sentirse bien", sino "ser útil".

A través de lo que denomina los "diez poderes", el escritor ofrece una hoja de ruta para aquellos que sienten un vacío interior o que, sencillamente, no se conforman con las reglas preestablecidas por el entorno social o laboral.