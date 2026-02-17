Casi el 28% de los jóvenes que apuestan online en España desarrolla un juego problemático

La adicción al juego se ha consolidado como la principal patología comportamental en España, afectando de manera desproporcionada a los menores de edad. Con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra este 17 de febrero, los datos del Plan Nacional sobre Drogas revelan una realidad alarmante: la exposición al riesgo comienza antes incluso de que los adolescentes completen la educación secundaria obligatoria. La accesibilidad que proporcionan los dispositivos móviles ha eliminado las barreras físicas, trasladando el casino al bolsillo de cada menor.

Los datos estadísticos no dejan lugar a la interpretación: la edad media de inicio en el juego online se sitúa actualmente en los 14,3 años, mientras que para el juego presencial la cifra es de 14,6. Esta precocidad es el caldo de cultivo para patologías que Proyecto Hombre Madrid ya detecta de forma masiva en sus centros de tratamiento. El psicólogo de la entidad, Pablo Llama, destaca en Kilómetro Cero la gravedad de la situación actual: "La adicción al juego continúa siendo la principal adicción comportamental por la que se demanda tratamiento en nuestra entidad".

El repunte en los tratamientos de menores

Según los informes más recientes, el 27,7% de los jóvenes que han jugado en línea presentan indicadores de "juego problemático", una cifra que se mantiene en el 21,5% para aquellos que optan por la modalidad presencial.

Llama advierte de que, aunque el porcentaje de adultos atendidos no disminuye, existe una tendencia preocupante en las franjas de menor edad: "El número de menores y jóvenes en tratamiento ha registrado un leve incremento". Esta situación obliga a las instituciones a replantear las estrategias de prevención, enfocándolas no solo en la prohibición, sino en la reeducación del ocio.

Diferenciar ocio de necesidad

Para el experto de Proyecto Hombre, la clave de la recuperación y la prevención reside en la naturaleza del juego. El especialista insiste en que estas jornadas deben servir para "promover hábitos lúdicos saludables basados en el entretenimiento y no en la necesidad" de obtener un rendimiento económico rápido.

El paso de la diversión a la dependencia se produce cuando el juego deja de ser un espacio de socialización para convertirse en una vía de escape o una supuesta solución a problemas financieros, una trampa en la que los adolescentes, por su inmadurez en la gestión de impulsos, caen con mayor facilidad.