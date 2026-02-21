Alarma por la moda 'therian': jóvenes que rechazan ser humanos y practican el 'quadrobics'

En una semana marcada por noticias insólitas, la "Contratertulia" de "Es la Mañana de Fin de Semana" en esRadio ha puesto el foco sobre una tendencia que está cruzando fronteras y que ya ha echado raíces en España: los therian.

En un análisis marcado por el asombro, Sergio Valentín y Belén Lázaro han diseccionado lo que consideran una de las "derivas" más surrealistas de la identidad moderna.

¿Qué es un 'therian'?

A diferencia de los conocidos "furries", que disfrutan disfrazándose de animales, los therians aseguran que su conexión es espiritual o psicológica. Se identifican como animales, desde lobos y gatos hasta criaturas mitológicas, y muchos de ellos practican el quadrobics, que consiste en caminar, correr y saltar a cuatro patas imitando los movimientos de la especie con la que se identifican.

Este fenómeno, que comenzó con fuerza en países como Estados Unidos y Reino Unido, ha llegado a los parques y redes sociales de España. "Es la noticia más loca de la semana", han señalado los tertulianos alucinados por el nivel de convicción de quienes aseguran sentirse, por ejemplo, un perro atrapado en el cuerpo de un adolescente.

"Ya no es que se disfracen, es que están convencidos de que su esencia es animal", comenta Valentín, subrayando la diferencia entre el entretenimiento y lo que los protagonistas de esta subcultura definen como su "verdad interior".

Llegan a Burgos los #therians. Pasó a ser legal elegir el sexo. Llegará el día en que se pueda autodeterminar la especie.

No se les hace un favor siguiendo el juego. Necesitan tratamiento urgente. De la cabeza, obviamente.

La decadencia de la humanidad toca fondo. pic.twitter.com/woYA75ODy7 — Ego Ruderico (@egoruderico1488) February 21, 2026

Belén Lázaro, por su parte, ha puesto el foco en la respuesta social y el vacío legal y educativo ante estas conductas. Durante el análisis, se ha destacado cómo la práctica del quadrobics, el ejercicio físico a cuatro patas, está dejando de ser un vídeo viral para convertirse en una imagen recurrente en parques españoles. "Llega un punto en el que el sentido común desaparece ante la libertad de ser cualquier cosa", señala Lázaro, cuestionando si la sociedad está preparada para gestionar identidades que rechazan la especie humana.

Crítica a la "validación" en redes sociales

Ambos periodistas han coincidido en señalar a las plataformas digitales como el principal motor de contagio de este fenómeno en España. Destacan que el peligro no reside en el juego, sino en la "necesidad de validación constante" que lleva a los jóvenes a buscar etiquetas cada vez más extremas. Para Valentín y Lázaro, los therians son el ejemplo perfecto de cómo las corrientes de opinión actuales pueden llegar a "normalizar lo que, hasta hace dos días, era simplemente un absurdo".

La llegada de los therians a España es más un síntoma de "extravío generacional" que una simple moda de fin de semana.