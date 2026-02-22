La "barrera invisible" que sufren el 25% de las personas con TEA en España: "No es fácil de identificar"

Con motivo del reciente Día Internacional del Síndrome de Asperger, el pasado 18 de febrero, el programa Es la Mañana de Fin de Semana ha dedicado su espacio de salud a profundizar en la realidad del síndrome de Asperger, contando con la voz de Rafael Jorreto Lloves, presidente de la Confederación Asperger España (CONFAE).

Jorreto ha advertido de que, a pesar de los avances, "el síndrome de Asperger no es bien conocido ni fácil de identificar", lo que genera una barrera invisible para el 18% o 25% de las personas con TEA que presentan este perfil en nuestro país.

El papel crítico de la educación y el empleo

Durante la entrevista, se ha puesto el foco en la vulnerabilidad del alumnado en los centros educativos. Jorreto ha subrayado que para un correcto aprendizaje, los adultos deben "ocuparse mucho y mostrarse muy cariñosos", destacando que los profesores son piezas clave para evitar el aislamiento.

Tras su reciente comparecencia en el Congreso, el presidente de CONFAE ha urgido a implementar medidas contra el acoso escolar, una lacra que afecta con especial dureza a este colectivo. Asimismo, ha denunciado la alarmante tasa de paro en el sector, instando a las empresas a derribar prejuicios y valorar el potencial de estos trabajadores.

Del diagnóstico a la ley

La falta de detección temprana es otra de las grandes preocupaciones de la Confederación, ya que impacta directamente en la salud mental de los adultos no diagnosticados. El pasado miércoles, 18 de febrero, se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una fecha que Jorreto considera vital para la "reivindicación" de derechos básicos. En este sentido, ha destacado la importancia de reconocer legalmente la discapacidad psicosocial, un cambio normativo que transformaría el acceso a ayudas y servicios para miles de familias españolas que hoy se encuentran en un limbo burocrático.