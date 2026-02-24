El buen tiempo y las condiciones de nieve impulsan el tramo final de temporada en L'Abarset

Más de 50.000 personas ya han pasado por L’Abarset esta temporada. La cifra llega en un momento especialmente favorable del invierno, con la llegada de jornadas soleadas y unas buenas condiciones de nieve en Grandvalira tras semanas de abundantes nevadas que han dejado espesores superiores a los tres metros en cotas altas y más de 200 kilómetros esquiables operativos.

En este contexto, el pasado fin de semana confirmó la buena dinámica de la temporada con una nueva edición de Bresh y con la sesión B2B de Anna Tur y Tini Gessler, en dos citas multitudinarias marcadas por la energía y la conexión con el público. Las condiciones meteorológicas, con sol y temperaturas suaves, contribuyeron a reforzar el ambiente tanto en la terraza como en el club, en uno de los tramos más intensos de la temporada.

Estas cifras llegan después de un gran Carnaval en el local de El Tarter, que comenzó el viernes 13 con el último Brunch Electronik de la temporada protagonizado por Damian Lazarus, Fiona Kraft y Edu_Art, y con Gordo como cabeza de cartel el sábado 14 en una fiesta memorable que culminó con L’After, el formato club que alarga la jornada en un ambiente más inmersivo y exclusivo para 300 personas.

Con un invierno especialmente generoso en precipitaciones y una recta final marcada por el buen tiempo, L’Abarset reafirma su posicionamiento como espacio donde el après-ski se convierte en una experiencia cultural y social gracias a la llegada de las jornadas soleadas, que maridan a la perfección con la abundante nieve y una luz clara que invita a alargar la tarde.

La combinación de paisaje blanco en plenitud y temperaturas suaves ha convertido las últimas jornadas en un escenario especialmente atractivo para vivir la montaña con calma e intensidad a partes iguales. En este contexto, la terraza de L’Abarset recupera todo su protagonismo como espacio donde el après-ski se disfruta al aire libre, con música, ambiente y una energía que marca el ritmo de la temporada.

Copa del Mundo

La buena previsión continuará el próximo fin de semana con la celebración de la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, del 27 de febrero al 1 de marzo. Coincidiendo con una de las citas deportivas más relevantes del calendario internacional, L’Abarset desplegará una programación especial de Après-ski a partir de las 16:00 h durante los tres días de competición.

El viernes actuarán Luc Loren, Patricia Mantovani y Eric Vëlycë; el sábado será el turno de Adam Beyer, Edu_Art y Laeet; y el domingo el recinto acogerá a Soundboree, que traerán versiones de grandes clásicos de los años 80 para cerrar un fin de semana muy especial con la Fiesta de los Voluntarios, dedicada a quienes hacen posible la Copa del Mundo.

Con el sol como aliado y unas condiciones de nieve excelentes, L’Abarset inicia así uno de los tramos más intensos de la temporada, reafirmándose como el punto de encuentro donde la montaña se vive con estilo, ritmo y emoción. La terraza, abierta a la luz del invierno y con vistas privilegiadas a las pistas, se consolida estos días como el escenario perfecto para alargar la jornada, mientras que la propuesta gastronómica del restaurante acompaña la experiencia con una oferta pensada para compartir, basada en producto de calidad y una cocina que combina tradición y contemporaneidad. Sol, nieve y ambiente se conjugan así en una experiencia completa que define el mejor momento del invierno en L’Abarset.