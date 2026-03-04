L'Abarset acelera hacia un final de temporada con un 'line-up' lleno de grandes nombres

L’Abarset arranca la recta final de la temporada de invierno con una programación que mantiene el nivel artístico y experiencial que ha definido este curso. Tras haber superado los 50.000 visitantes este invierno y una Navidad que reunió a más de 25.000 visitantes, el ‘Peak of après-ski’ del Pirineo afronta los meses de marzo y abril con una agenda que combina grandes nombres, formatos consolidados y propuestas pensadas para alargar la experiencia a pie de pista.

En un invierno marcado por las abundantes nevadas y las excelentes condiciones de nieve, L’Abarset ha reforzado su posicionamiento como espacio de referencia en el que vivir la montaña más allá del esquí. La terraza, la programación musical y la propuesta gastronómica han consolidado una experiencia integral que combina deporte, música y el estilo de vida propio de la alta montaña.

El mes arranca el 6 de marzo con El Paripé (16.00 horas–22.00 horas) y continuará el 7 de marzo con una de las citas más destacadas del calendario, con East End Dubs, acompañado por los residentes Edu_Art y Laeet, en una jornada que se alargará con el último L’After de la temporada, el formato club más exclusivo del local de El Tarter para alargar la jornada hasta las 2 de la madrugada. El 13 de marzo será el turno de una nueva edición de la Bresh, la última de uno de los formatos más reconocibles de la temporada.

A partir del 14 de marzo se activará una promoción especial con entrada a 20 euros con copa incluida, así como una modalidad ‘early entry’ de 18 euros con copa para quienes accedan entre las 16.00 y las 18.00 horas. Además, los poseedores del forfait de temporada de Grandvalira tendrán acceso gratuito y una oferta especial de dos copas por 20 euros.

Una oferta que se mantendrá el resto de sábados de marzo y que contará con Patricia Mantovani y Edu_Art como residentes habituales, y con Pole Position y Ale de Tuglie como grandes reclamos en las veladas en las que la primavera se alarga en El Tarter.

El mes de abril mantendrá el nivel con el último fin de semana de la temporada. El 3 de abril actuarán Wally Lopez y Eric Vélycè, mientras que el 4 de abril será el turno de Chelina Manuhutu, acompañada de Edu_Art y Laeet para quienes quieran exprimir el invierno hasta sus últimos compases.

Este cierre de temporada refuerza el compromiso de L’Abarset con una programación de calidad que conecta la escena electrónica internacional con un público que vive la montaña como una experiencia completa.

Consolidación

La recta final llega tras uno de los inviernos más sólidos del proyecto. Las excelentes condiciones de nieve, con espesores que superan los tres metros en cotas altas, sumadas a los más de 200 kilómetros con los que cuenta el dominio, operativos durante la mayor parte de la temporada, han contribuido a consolidar el dinamismo del après-ski a El Tarter.

De Navidad hasta Carnaval y la Copa del Mundo de esquí alpino, L’Abarset ha mantenido una agenda con cabezas de cartel internacionales conviviendo con formatos propios como L’After e iniciativas solidarias que refuerzan el vínculo con el territorio. Además, la propuesta gastronómica del restaurante, con una cocina basada en el producto de calidad y pensada para compartir, ha completado una experiencia que va más allá de la música.

Con esta programación para marzo y abril, L’Abarset inicia este tramo final de temporada reafirmándose como el punto de encuentro donde la montaña se vive con ritmo, luz e identidad propias.