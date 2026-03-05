¿Eres inteligente? La respuesta puede estar en tu sentido del humor

El buen humor no es un complemento, es una herramienta. Así lo defiende Javier Urra, que ha participado en Es la Mañana del Fin de Semana de esRadio para analizar el papel del sentido del humor en la vida cotidiana.

El psicólogo ha subrayado que el humor es uno de los pilares de la felicidad y una capacidad profundamente humana. "La persona que tiene sentido del humor, no el graciosito, sino el que es agradable, cae bien. La gente le quiere", explica.

Frente a la negatividad constante, Urra es claro: "El sentido del humor suaviza los problemas de pareja, los de padres e hijos y hasta con uno mismo". No se trata de frivolizar, sino de introducir pequeñas dosis que alivien tensiones.

Humor e inteligencia

A la pregunta de si el humor es un signo de inteligencia, responde sin rodeos: "Yo creo que sí. No creo que pueda haber nada inteligente si no tienes sentido del humor". Para el psicólogo, la capacidad de reírse —incluso de uno mismo— está ligada a la humildad. "Una persona que no se sonríe de sí misma ha perdido la humildad", afirma.

El humor, además, genera vínculos. En reuniones familiares o entre amigos, siempre hay alguien que equilibra el ambiente con una frase oportuna. "No se trata de reírse del otro ni de ser un graciosito constante. Hay temas que son serios, pero poner humor acaba diluyendo los problemas", sostiene.

Urra defiende tanto la capacidad de reír como la de provocar risa. "El ser humano tiene capacidad para reír y para hacer reír, y es fundamental", señala. Además, recuerda que en los hospitales infantiles ya existe la figura del payaso terapéutico junto a médicos y psicólogos: "Un niño que sabe que está enfermo puede evadirse, imaginar, crear. Es terapéutico".

La risa, en ese sentido, funciona como una vía de escape. El psicólogo cita la imaginación de Cervantes en la cárcel para explicar cómo el humor y la fantasía permiten sobrellevar situaciones difíciles. "El humor, como el lenguaje o las lágrimas, es una característica tan propia y tan interesante del ser humano", añade.

También en la pareja cumple un papel decisivo. "Tener un sentido del humor similar con tu pareja es un imán, es una facilitación para el amor", afirma. Y en la relación con los hijos, recomienda medir bien la dosis: "Esto es como el tabasco, no puedes mover la mano, pero una frase o una sonrisa pueden hacer desaparecer cualquier distancia", concluye.