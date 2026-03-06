El verdadero origen del 'OK' que desmonta el falso mito militar

Pocas expresiones han logrado lo que "OK": atravesar idiomas y culturas sin perder significado. Se utiliza para mostrar conformidad, indicar que algo está bien o simplemente cerrar una conversación. En español, la Real Academia Española admite su uso en mayúsculas —"OK"— así como las adaptaciones "okey" u "oká", aunque recomienda alternativas como "vale" o "de acuerdo".

La Fundación del Español Urgente también señala que su significado equivale a "bien" o "de acuerdo", lo que explica su popularidad en la mensajería instantánea y en la comunicación digital. Pero ¿de dónde salió realmente?

Boston, 1839: la broma que lo cambió todo

La teoría más aceptada por los lingüistas sitúa el nacimiento del término el 23 de marzo de 1839 en el periódico The Boston Morning Post. Allí apareció por primera vez la abreviatura "o.k." acompañada de una aclaración: significaba "all correct" (todo correcto), escrito de forma deliberadamente incorrecta como "oll korrect".

En aquella época existía en Boston una moda juvenil que consistía en deformar palabras intencionadamente y luego abreviarlas. Era una especie de humor lingüístico, antecesor lejano de los memes actuales. Lo que comenzó como un chiste interno acabó popularizándose rápidamente.

El responsable de demostrar esta teoría fue el etimólogo estadounidense Allen Walker Read, quien investigó archivos históricos y confirmó esa primera aparición documentada del término con el significado que hoy conocemos.

Política y marketing: "Old Kinderhook"

La expansión definitiva llegó poco después gracias a la política. En 1840, el presidente estadounidense Martin Van Buren buscaba la reelección. Nacido en Kinderhook (Nueva York), era apodado "Old Kinderhook". Sus seguidores fundaron el "OK Club" y utilizaron las siglas como eslogan de campaña.

El juego era perfecto: apoyaban a "Old Kinderhook" y, al mismo tiempo, transmitían que todo estaba "OK". Aunque Van Buren perdió aquellas elecciones, el término quedó definitivamente instalado en el lenguaje popular estadounidense.

La teoría militar: "Zero Killed"

Entre las explicaciones más populares —aunque con escaso respaldo histórico— figura la teoría bélica. Según esta versión, durante la Guerra de Secesión, cuando una unidad regresaba sin bajas se anotaba en una pizarra "0 Killed" (cero muertos), abreviado como "0K".

La historia es atractiva y fácil de recordar, pero presenta un problema fundamental: existen registros del uso de "OK" anteriores a ese conflicto. Por tanto, la mayoría de expertos la considera una leyenda urbana.

Orígenes exóticos y teorías lingüísticas

La universalidad del término ha alimentado teorías aún más curiosas. Algunos han propuesto que procede del término "okeh" de la lengua choctaw, que significa "así es". Otros lo vinculan al griego "ola kala" ("todo bien") o incluso al latín "omnis correcta".

También se ha especulado con un origen francés relacionado con el puerto haitiano de Aux Cayes o con expresiones alemanas como "Ohne Korrektur" (sin corrección). Sin embargo, ninguna de estas hipótesis cuenta con pruebas documentales tan sólidas como la teoría bostoniana.

Del telégrafo a la Luna

Más allá de su origen exacto, el éxito del "OK" se consolidó gracias a la tecnología. Su brevedad y claridad fonética lo convirtieron en una expresión ideal para el telégrafo, donde cada carácter contaba. Confirmar un mensaje con un simple "OK" era rápido y eficiente.

Décadas después, la expresión alcanzó un simbolismo global cuando fue utilizada en comunicaciones espaciales durante las misiones de la NASA. Desde entonces, su carácter universal quedó definitivamente sellado en la Luna.

La clave de su éxito

El triunfo del "OK" radica en su simplicidad. No tiene carga emocional intensa, no pertenece exclusivamente a ningún idioma moderno y suena igual en casi cualquier parte del mundo. Es breve, neutro y funcional.

Quizá esa sea la verdadera razón por la que dos letras nacidas como una broma tipográfica en el Boston del siglo XIX terminaron convirtiéndose en la palabra más reconocida del planeta. Cada vez que escribimos "OK" en un mensaje o lo pronunciamos al cerrar una conversación, estamos repitiendo —sin saberlo— un pequeño fragmento de historia lingüística que ha sobrevivido casi dos siglos.