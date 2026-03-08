El fascinante truco de las flores nocturnas para esquivar a la competencia

Pasear por un jardín al anochecer puede convertirse en una experiencia sorprendente. Cuando el sol desaparece y el aire se enfría, ciertas flores comienzan a liberar un perfume intenso que durante el día apenas se percibe. Plantas como el galán de noche, el dondiego o algunas variedades de jazmín parecen despertar cuando cae la oscuridad.

Este fenómeno no responde a una simple coincidencia romántica. En realidad, se trata de una estrategia evolutiva extremadamente precisa mediante la cual las plantas atraen a sus polinizadores nocturnos. Mientras muchas flores utilizan colores brillantes para captar la atención de insectos durante el día, otras especies han optado por un método distinto: seducir mediante el aroma.

El radar olfativo de los polinizadores nocturnos

Las protagonistas de esta estrategia son principalmente las polillas, insectos nocturnos con un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado. A diferencia de las abejas o mariposas, que se orientan sobre todo por la vista y la luz del sol, las polillas dependen casi por completo de las señales químicas presentes en el aire.

Sus antenas funcionan como auténticos sensores capaces de detectar minúsculas concentraciones de aroma a grandes distancias. Para estos insectos, el perfume de una flor no es solo un olor agradable, sino un mapa que indica la ubicación del néctar.

Cuando una polilla sigue ese rastro aromático hasta la planta, se posa sobre la flor para alimentarse. Durante ese proceso, su cuerpo entra en contacto con el polen, que posteriormente transportará a otra flor, completando así la polinización.

El momento perfecto para liberar el perfume

Producir fragancias no es un proceso sencillo para las plantas. Para generar el aroma, deben fabricar compuestos orgánicos volátiles, sustancias químicas que requieren una importante inversión de energía y nutrientes.

Por este motivo, muchas flores nocturnas han desarrollado un reloj biológico interno, conocido como reloj circadiano, que regula el momento en que liberan su perfume. Cuando la luz del día disminuye, la planta activa sus glándulas odoríferas y comienza a emitir el aroma justo en el momento en que sus polinizadores están activos.

Si estas flores liberaran el mismo perfume durante el día, gran parte del aroma se evaporaría rápidamente debido al calor del sol o se dispersaría con mayor facilidad por el viento. En cambio, durante la noche el aire suele ser más fresco y estable, lo que permite que las moléculas aromáticas permanezcan concentradas durante más tiempo.

Flores discretas, pero estratégicas

Curiosamente, muchas flores nocturnas no destacan por su aspecto visual. A menudo presentan pétalos blancos o de colores muy claros y formas relativamente simples.

Esto también tiene una explicación biológica. El color blanco refleja mejor la luz de la luna y las estrellas, lo que facilita que los polinizadores identifiquen la flor una vez que el aroma los ha guiado hasta sus proximidades. De este modo, las plantas combinan una señal olfativa de largo alcance con una señal visual de corto alcance.

Una estrategia para evitar la competencia

Otro de los motivos por los que algunas flores liberan su aroma durante la noche es evitar la competencia con las especies diurnas. Durante el día, miles de flores compiten por la atención de abejas, mariposas y otros insectos.

Al florecer y perfumar el aire al anochecer, estas plantas encuentran un nicho ecológico menos saturado. De esta forma, aseguran que sus polinizadores trabajen casi en exclusiva para ellas.

Este sistema, conocido como polinización nocturna, ha evolucionado durante millones de años y ha dado lugar a relaciones extremadamente especializadas entre ciertas flores y determinados insectos.

Un perfume que no estaba pensado para nosotros

Para los seres humanos, el aroma de estas flores suele asociarse con noches tranquilas de verano o con jardines perfumados bajo la luna. Sin embargo, ese intenso olor no fue creado para nuestro disfrute.

En realidad, se trata de un mensaje químico dirigido a los polinizadores, una señal que indica la presencia de néctar y que garantiza la reproducción de la planta.

La próxima vez que percibas el aroma dulce de una flor al caer la noche, estarás presenciando algo más que un simple perfume natural. Estarás interceptando una estrategia de seducción que la naturaleza lleva perfeccionando durante millones de años.