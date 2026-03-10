Hasta 20 euros de ahorro por depósito: el error que cometes al repostar en carretera

Cada día, millones de españoles acuden a las gasolineras -aunque cada vez menos debido al polémico coche eléctrico-. Con los altos precios de los combustibles cualquier estrategia de ahorro en gasolineras siempre viene bien para el bolsillo del ciudadano.

En este marco, hace tan sólo unos meses que se ha hecho popular en Alemania un estudio sobre el precio de los carburantes en el que una de las principales conclusiones es que no es recomendable repostar en las gasolineras que están al pie de la carretera. La razón es simple, cada litro de combustible puede llegar a costar entre 20 y 40 céntimos más cuando repostamos en gasolineras que están al pie de la carretera.

Un fenómeno que tiene una explicación: al ser tan cómodas y próximas a la carretera se aprovechan de los conductores que deciden repostar en ellas, mientras que en otras que están algo más alejadas o en polígonos industriales hablamos de un precio algo inferior. Esta diferencia puede hacer que ahorremos hasta 20 euros por depósito completo de combustible.

Hasta 20 euros por depósito

Otro de los consejos es repostar siempre a primera hora de la mañana, pues con el frío el combustible se contrae y parece ser que por el mismo dinero entra algo más de cantidad, de la misma forma el carburante es más barato los lunes, martes y miércoles que los fines de semana y vísperas, porque el consumo es superior.

Consejos en definitiva muy sencillos de seguir y que pueden ayudarnos a que nuestro gasto en combustible no sea tan elevado como suele ser sin afectar a la calidad del carburante.