El 18 de junio de 2025 Jiang publicó su advertencia en el vídeo Geo-Strategy Update: US-Iran War Incoming. En aquella pieza, el analista sentenciaba con una frialdad matemática: "Esta guerra en el Medio Oriente está explotando... aunque Estados Unidos aún no ha declarado la guerra, probablemente sucederá en los próximos días". Hoy, con el conflicto en su fase más crítica, sus palabras resuenan en las redes sociales.

El aviso de junio: Una hoja de ruta para el conflicto

El profesor Jiang no solo predijo el momento del ataque, sino la naturaleza del desafío que los enemigos de la libertad habían preparado. En su análisis de junio de 2025, el académico subrayó que la respuesta de EE. UU. era una reacción inevitable ante la agresión, pero advertía de que la mayor potencia militar de la historia se enfrentaba a un escenario de "suicidio estratégico" si caía en la provocación de una invasión total. "Parece que incluso si los Estados Unidos aún no han declarado la guerra a Irán, probablemente ocurrirá con el bombardeo de Irán", afirmaba Jiang, adelantándose a las operaciones que meses después intentarían desmantelar la capacidad nuclear del régimen de los ayatolás.

La trampa y el papel de Moscú

El núcleo de la "profecía" de Jiang reside en su uso de la teoría de juegos para explicar cómo las potencias rivales buscan desgastar la autoridad de EE. UU. Según su modelo de psicohistoria, la confianza en la superioridad tecnológica podría ser el cebo de una trampa diseñada durante décadas. "Hay realmente un escenario en el que Estados Unidos pierde esta guerra, y la pierde muy mal", sentenciaba Jiang, refiriéndose no a una derrota en el campo de batalla sino al coste insostenible de una ocupación prolongada. Para Jiang, Vladimir Putin actúa como el arquitecto de este desastre, buscando que Washington se desangre en el "pantano de Teherán" para forzar su retirada definitiva de la escena global.

El riesgo de la fractura interna en Occidente

Para Jiang lo mas relevante es el impacto del conflicto en el corazón de la sociedad estadounidense. El profesor sostiene que la victoria final de los enemigos de Occidente no depende de sus armas, sino de la resistencia interna de EE. UU. "La única forma de derrotar a Estados Unidos es causando una guerra civil o una revolución interna que dañe al régimen tanto que se vea obligado a retirarse de sus obligaciones en el mundo". Según Jiang, el encarecimiento de la energía y el coste humano de una guerra interminable son las herramientas diseñadas para fracturar la unidad de la potencia hegemónica, una advertencia que hoy cobra más vigencia que nunca ante la espiral de inestabilidad global.