El truco para saber si una gasolinera está a pie de autovía o hay que desviarse

En esos viajes largos por carretera, una de las preocupaciones de los conductores es saber dónde se encuentra ubicada la gasolinera para poder repostar combustible. Para no tener que hacer grandes desvíos, lo más importante es fijarse en las señales que se van sucediendo a lo largo de la autovía.

La señal con el símbolo de surtidor de gasolina S-105 indica la localización de una estación de servicio o surtidor de carburante. Aunque en muchas ocasiones no se reconoce a qué altura de la carretera principal se encuentra. Existen algunas variantes como S-105d, que indica gasolinera y punto de recarga eléctrica, S-105e – que indica solo punto de recarga eléctrica –, y S-105f – que indica gasolinera, surtidor de gas licuado de petróleo (GLP) o autogás y recarga eléctrica –.

Especial atención

Existen algunos datos en la señal que pueden servir a los ocupantes del vehículo para saber la situación aproximada de la gasolinera. En primer lugar, el color. Si la señal es de color azul, la estación está situada al lado de la autovía o autopista, siendo el acceso directo y sin desvíos largos. Si la señal es de color blanco, la gasolinera se encuentra fuera de la autovía, en una carretera secundaria a varios kilómetros de distancia. En el caso de que la señal sea de color verde, la gasolinera se encuentra ubicada en una vía rápida o cercana a la autovía.

En paralelo, existe otro dato, más allá del color, que se puede utilizar para reconocer el punto al que se encuentra el lugar para repostar. Se trata de la distancia que aparece indicada en la propia señal. Si se trata de 1.000 o 500 metros para el desvío, estará al pie de la autovía. Cuando está colocada a una distancia menor, 750 o 250 metros, la gasolinera está en una carretera secundaria fuera del área de la autovía y habrá que conducir por un tramo de carretera convencional.

De esta manera, se puede tomar la decisión de tomar la salida para repostar o si se puede esperar hasta la próxima señal. Además, este tipo de señales puede incluir otros detalles de interés como el horario de las áreas de servicio. En el caso de las carreteras con peaje, la normativa establece que las estaciones de servicio deben situarse en zonas colindantes a la vía.