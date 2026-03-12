IFEMA acoge la Semana de la Educación: "La FP es una vía de éxito asegurado y alta empleabilidad"

La Semana de la Educación 2026 ya ha abierto sus puertas en los pabellones 12 y 14 de IFEMA, consolidándose como el epicentro de la formación en España. Su directora, Ana Rodríguez, ha destacado en los micrófonos de Kilómetro Cero que esta edición es "la más ambiciosa en términos de acompañamiento", subrayando que el objetivo principal es que el estudiante "tenga una foto fija y real de lo que demanda el mercado laboral antes de tomar decisiones irreversibles".

Uno de los pilares de este año es el impulso de la Formación Profesional. Según Rodríguez, "hemos detectado que las empresas demandan perfiles técnicos que el sistema educativo tradicional a veces tarda en cubrir".

Por ello, el certamen refuerza la presencia de centros que muestran las salidas académicas y laborales vinculadas a sectores de alta demanda. "Queremos romper el estigma de la FP; hoy es una vía de éxito asegurado y alta empleabilidad", ha afirmado con contundencia.

Orientación desde la ESO

La gran novedad de 2026 es el adelanto de la orientación a los alumnos de 1º y 2º de la ESO. La directora justifica esta medida señalando que "la información es poder, y cuanto antes conozcan las opciones de voluntariado, emprendimiento o estudios en el extranjero, mejor será su transición al Bachillerato o a los ciclos formativos".

Con cuatro salones especializados (AULA, Postgrado, Schools Day y DIGIeLEARNING), la feria espera recibir a miles de familias hasta el domingo 15 de marzo. "Aquí no solo vienen a recoger folletos, vienen a descubrir qué quieren ser de mayores", concluye Rodríguez.