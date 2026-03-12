La fascinante historia de la cremallera: de un fracaso comercial al éxito militar

Subir la cremallera de una chaqueta, cerrar una mochila o abrochar la bragueta del pantalón es un gesto tan habitual que pocas veces pensamos en su origen. Sin embargo, este pequeño mecanismo mecánico es el resultado de más de medio siglo de intentos, errores y mejoras técnicas hasta convertirse en uno de los inventos más utilizados del mundo.

La cremallera está presente en innumerables objetos de nuestra vida cotidiana: ropa, maletas, mochilas o estuches escolares. Su función es simple pero fundamental: unir dos partes de una prenda o accesorio de forma rápida y segura mediante un sistema de dientes que se enganchan gracias a un cursor que se desliza hacia arriba o hacia abajo. Aunque hoy parece un invento evidente, su desarrollo fue largo y complejo.

Los primeros intentos fallidos

El origen del cierre moderno se remonta a 1851, cuando el inventor estadounidense Elias Howe, conocido por perfeccionar la máquina de coser, patentó un sistema denominado cierre automático continuo para ropa.

El diseño consistía en una serie de ganchos que permitían unir dos partes de una prenda. Sin embargo, el mecanismo resultaba poco práctico y nunca llegó a comercializarse. Howe centró sus esfuerzos en promocionar su máquina de coser, por lo que su idea quedó en un segundo plano.

Décadas más tarde, en 1893, el ingeniero estadounidense Whitcomb L. Judson intentó mejorar ese concepto. Presentó un sistema llamado clasp locker o broche de seguridad en la Exposición Mundial de Chicago.

Su objetivo era facilitar el cierre de las botas altas de la época, que requerían mucho tiempo para abrocharse. Sin embargo, el sistema tenía graves problemas: se atascaba con frecuencia y a menudo se abría solo. Aunque llegó a comercializarse, el invento fue considerado un fracaso.

La revolución de Gideon Sundback

La solución definitiva llegó gracias al ingeniero sueco-estadounidense Gideon Sundback, quien trabajaba para la empresa vinculada a Judson.

Tras analizar los fallos de los diseños anteriores, Sundback introdujo una mejora clave en 1913: aumentar el número de dientes del mecanismo y hacer que encajaran con mayor precisión mediante un deslizador. Este nuevo diseño permitía distribuir la fuerza de forma uniforme y evitar que el cierre se separara accidentalmente.

En 1917, Sundback registró la patente de su cierre separable, considerado el antecedente directo de la cremallera moderna. Aun así, el invento tardó varios años en popularizarse.

Del ejército a la moda

Curiosamente, la cremallera no triunfó primero en la moda, sino en el ámbito militar. Durante la Primera Guerra Mundial, el Ejército de Estados Unidos comenzó a utilizar este sistema en sacos de dinero, fundas de pistolas y trajes de vuelo de los pilotos. Su rapidez y resistencia lo hacían especialmente útil en condiciones extremas.

El término zipper apareció en 1923 cuando la empresa B. F. Goodrich Company utilizó este cierre en botas de goma. El nombre surgió del sonido zip que produce el cursor al deslizarse.

Poco a poco, la industria de la moda comenzó a adoptar la cremallera. En las décadas de 1920 y 1930 empezó a incorporarse a prendas de vestir, especialmente en ropa infantil por su facilidad de uso.

Un invento imprescindible

El gran salto definitivo llegó a finales de los años treinta, cuando los fabricantes comenzaron a introducir cremalleras en los pantalones masculinos. La innovación se presentó como una alternativa más práctica e higiénica frente a los botones.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el sistema se extendió de forma masiva y pasó a formar parte de innumerables productos de la vida cotidiana. Con la llegada de nuevos materiales como el nailon o el plástico en la segunda mitad del siglo XX, la cremallera se volvió más ligera, resistente y económica de fabricar.

Hoy, este pequeño mecanismo sigue siendo una pieza clave en el diseño de ropa y accesorios. Lo que comenzó como un experimento fallido para cerrar prendas de vestir terminó convirtiéndose en uno de los inventos más discretos, pero también más imprescindibles, de la vida moderna.