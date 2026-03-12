Madrid acoge en Salesas Village su exclusivo mercadillo mensual de decoración, joyas y arte

Madrid se prepara para un sábado diferente: calles llenas de moda, arte, decoración y gastronomía que salen a la calle para ofrecer una experiencia que no se repite todos los días. Tres calles de Salesas Village serán el escenario donde marcas, creadores y festivaleros presentan sus propuestas, y donde los visitantes podrán descubrir todo tipo de productos y sabores en un mismo lugar.

[The Festival] by Salesas estará disponible este sábado 14 de 12:00 a 20:00 horas, las calles Campoamor, Orellana y la plaza de Santa Bárbara se convierten en un espacio donde la creatividad y el buen ambiente se mezclan con la cultura urbana.

Los asistentes podrán disfrutar de exposiciones, música en directo, brunch y cócteles, además de descubrir el trabajo de jóvenes diseñadores y artistas locales. También habrá oportunidades para encontrar joyas, artículos de decoración y propuestas gastronómicas variadas, desde platos creativos hasta bocados rápidos.

Marcas seleccionadas y experiencias urbanas

Numerosos festivaleros y marcas seleccionadas presentan moda, accesorios y gastronomía, creando un ambiente cosmopolita y lleno de creatividad. Además, los visitantes pueden aprovechar para explorar otras calles del barrio, descubrir restaurantes, galerías de arte, teatros y clubes, completando una experiencia que combina compras, cultura y ocio en el corazón de Madrid.

Celebrado normalmente el primer sábado de cada mes, el mercado se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan disfrutar de moda, arte y gastronomía en un mismo lugar, ofreciendo una oportunidad única para vivir el barrio con todos los sentidos.