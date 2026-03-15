Cambiar el color de una estancia puede transformar por completo un ambiente, pero la preparación suele consumir tiempo y energía. Una técnica tradicional japonesa propone un método más rápido y preciso, basado en un pincel específico que sustituye el uso de cinta adhesiva.

El corazón de esta técnica es el pincel Suji‑Kai, plano, ligeramente inclinado y con un ancho de entre 30 y 50 milímetros. Diseñado para adaptarse a marcos de puertas, techos y esquinas, permite guiar la pintura con precisión sin recurrir a materiales desechables como la cinta de carrocero.

Control del flujo de pintura

El éxito de la técnica no depende solo de la herramienta. Es fundamental controlar la cantidad de pintura que se aplica. La recomendación consiste en cargar el pincel solo hasta dos tercios de la altura de las cerdas y retirar el exceso apoyando el borde del pincel en la arista del bote, siempre en posición vertical, para evitar gotas y manchas.

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Para lograr bordes uniformes, la pintura se aplica con un movimiento continuo y fluido, manteniendo el pincel inclinado a 45 grados. Los tramos de aplicación deben medir entre 40 y 60 centímetros sin levantar el pincel, lo que genera un corte claro comparable, o incluso superior, al conseguido con cinta adhesiva.

Orden en el trabajo

Antes de cubrir grandes superficies con rodillo, se recomienda pintar primero los bordes y contornos, creando un marco definido que facilita el relleno posterior y reduce el riesgo de marcas visibles en las paredes. Entre las recomendaciones se encuentran usar un pincel biselado de calidad de hasta 50 milímetros y cargar el pincel hasta dos tercios y retirar el exceso sobre la arista, en vertical.

Además, se debe aplicar la pintura en trazos continuos a 45 grados, así como pintar primero bordes y contornos antes del rodillo. Adoptar esta técnica permite ahorrar tiempo y dinero y aporta un enfoque más sereno y consciente al trabajo de pintura.