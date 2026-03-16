"El vuelo más importante de mi vida": un piloto de Iberia escucha por primera vez a su hija controladora tras 44 años

Candela, controladora aérea, ha protagonizado un encuentro profesional inédito con su padre, comandante de Iberia, durante una operación real en el espacio aéreo catalán. El contacto radiofónico se produjo el año pasado, mientras la joven se encontraba en pleno proceso de habilitación en el Centro de Control de Barcelona (LECB), cumpliendo así el objetivo de coincidir en frecuencia antes del retiro del veterano piloto.

El saludo en frecuencia

La comunicación en la banda aérea se inició con un "Hola, papá", rompiendo por un instante la terminología técnica habitual, con gran emoción y lágrimas de alegría e ilusión. El comandante, que acumula una trayectoria de 44 años en el sector, respondió a las instrucciones de su hija asegurando que, a pesar de las décadas de experiencia, este era "el vuelo más importante" de toda su carrera. La coincidencia fue el resultado de una carrera personal de la controladora por finalizar su formación en Enaire antes de la fecha límite marcada por la jubilación de su progenitor.

"Enhorabuena, hija", contestó el piloto tras recibir los vectores de navegación. El intercambio de mensajes en el ACC de Barcelona pone de manifiesto el relevo generacional en la aviación comercial española. El vídeo, difundido por las cuentas de @controladoresaereos_esp y la propia interesada, confirma que el encuentro llegó en el momento crítico de su habilitación, una fase de alta exigencia donde los controladores demuestran su capacidad para gestionar tráfico real.

Cuatro décadas al mando

El comandante de Iberia destacó durante la conexión que "lo más importante de la vida es ponerte a escuchar en frecuencia" mensajes de este calado. Tras 44 años al mando de aeronaves de la compañía, el profesional cierra su etapa laboral con una última instrucción dirigida por su hija. El documento sonoro finaliza con un "saludo de una buena hija" y la confirmación técnica de la maniobra, integrando la emoción personal en la seguridad de la operación aérea.