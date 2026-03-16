El emotivo vídeo de perros rescatados visitando a ancianos en una residencia

Un vídeo difundido en la red social Instagram se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de los últimos días al mostrar una escena sencilla, pero cargada de emoción. Se trata de un grupo de perros visitando a personas mayores en una residencia. La iniciativa la lleva a cabo la empresa Patitas & Co. y muestra cómo las terapias con perros se hacen en las residencias.

"La terapia con animales es increíble para nuestros mayores por muchos motivos: mejora el estado de ánimo, sensación de soledad, estimula mente y recuerdos además de la movilidad voluntaria", comentan desde Patitas & Co.

Desde su llegada al centro geriátrico, en el vídeo se muestra el entusiasmo de las personas mayores, algunas de ellas en sillas de ruedas, por la visita de los canes e incluso se les ve vitorear en el inicio del vídeo. "Ellos quieren compañía y un día diferente", señala el texto del vídeo, que resume el objetivo de esta actividad: romper la rutina diaria y proporcionar momentos de alegría a quienes viven en la residencia y también para los animales.

Diversos estudios y experiencias en residencias han mostrado que la presencia de perros puede mejorar el estado de ánimo, estimular la interacción social y reducir la sensación de soledad en las personas mayores. Actividades como acariciar o jugar con un animal ayudan además a activar la memoria y a fomentar la comunicación entre residentes y cuidadores.

No todo es sencillo

Algunas residencias se mantienen contrarias a la entrada de estos animales pese a los beneficios que aporta. "Nos costó un montón que alguna residencia nos dejara hacerlo", explican en el vídeo de Instagram. La organización que cumple con las normas y medidas de seguridad aclara en la sección de comentarios: "Por supuesto se toman todas las medidas de seguridad necesarias y los perretes son aptos para terapia, aunque no sea su trabajo".

La iniciativa de la terapia con los mayores en residencias surge de Patitas & Co en colaboración con la asociación albaonlineorg que se dedica a rescatar animales y darlos en adopción. "Patitas & Rescue nace del deseo de cuidar mejor y de llegar a quienes más lo necesitan. Nuestra misión es rescatar perritos y michis que han sufrido abandono o maltrato, y acompañarlos con respeto, tiempo y cariño mientras encuentran su hogar definitivo", explican desde sus redes sociales y es que la compañía lleva trabajando en los rescates de animales principalmente gatos y perros, así como su cuidado desde 1998. En su largo recorrido, el refugio ha conseguido un hogar para muchos animales domésticos.

Desde sus redes sociales comparten trucos, mensajes de colaboración, recetas, venta de artículos y mucho más para animales de todo tipo. También realizan programas como el "día con perros" desde el que señalan: "Supone un rato de felicidad para todos que no es poco. Porque no está de más devolver un poquito de todo lo que nuestros mayores nos han dado".