Gran éxito del Snowrow en su tercera edición en Grandvalira con más de 16.000 asistentes

La alianza entre la prestigiosa marca creadora de festivales inmersivos elrow y Grandvalira ha traído a Andorra la tercera edición del festival Snowrow, en una edición muy especial que también ha contado con la participación de Brunch Electronik y que ha supuesto un éxito al congregar a más de 16.000 personas.

Ambas marcas, líderes internacionales en la creación de festivales, han unido fuerzas para celebrar un evento único que ha regresado al Principado de Andorra tras un año de pausa. La edición de este año ha recibido a más de 16.000 personas en sus escenarios durante los tres días de festival, siendo viernes y sábado las jornadas centrales.

El CEO de elrow, Juan Arnau, manifestó que "estamos muy contentos de volver a Grandvalira, las dos familias hemos trabajado muy bien y coordinadas. Además, este año hay muchísima nieve y el hecho de haber podido hacerlo en marzo ha ayudado a que la asistencia y la experiencia hayan sido inmejorables".

Por nacionalidades, el público ha sido mayoritariamente español (77%), aunque también ha habido una presencia destacada de público francés (3,5%) e inglés (1,5%), así como asistentes procedentes de países fuera de Europa, con una buena afluencia de argentinos y estadounidenses (2%). El público andorrano ha sido el segundo en porcentaje (7,3%), confirmando así la buena aceptación del festival en el país y su integración natural dentro de la comunidad local.

Arnau expresó en un comunicado su satisfacción con el éxito de asistencia y ha valorado que "ha habido mucha gente de Andorra, y ver cómo el público andorrano nos apoya y viene a celebrarlo con nosotros nos hace muy felices".

Snowrow propone un formato que va mucho más allá del modelo tradicional de festival, convirtiendo Grandvalira en un parque de experiencias donde la nieve, el esquí y la naturaleza son tan protagonistas como la música. Durante cuatro días, el dominio se ha transformado con conciertos en pistas, pop-ups musicales, juegos, competiciones, animación y actividades deportivas que han activado la estación.

La alianza entre elrow y Brunch Electronik —referente en propuestas diurnas y familiares— ha aportado un carácter aún más inclusivo e intergeneracional, con espacios como el elrow Kids que han ampliado el alcance del festival. Todo ello convierte Snowrow en un evento absolutamente único tanto en los Pirineos como a nivel mundial, diseñado para vivir la cultura, la música, el deporte y la montaña de una manera totalmente inmersiva, y que en solo tres ediciones ya se ha consolidado como una de las grandes citas festivas del calendario invernal.

El cartel de esta tercera edición de Snowrow ha reunido a algunos de los nombres más influyentes de la escena electrónica internacional, combinando grandes referentes con nuevas corrientes sonoras y artistas clave de la escena europea.

Los cabezas de cartel han sido DJ Luciano, Marco Faraone, Mind Against o Âme, pero también han destacado nombres relevantes como Carl Craig, Nic Fanciulli, Dombresky y Dan Shake, así como artistas emergentes como Manda Moor y Elkka, junto con nombres fuertes del roster de elrow, muy conectados con el público del festival, como De la Swing, Toni Varga y Bastian Bux, entre otros. Entre todos han ofrecido una amplia variedad musical, desde el techno más vibrante hasta el house y el disco más cautivadores, que han hecho vibrar la mítica catedral rosa de los festivales elrow, así como la carpa Brunch Electronik, los dos grandes epicentros del fin de semana por los que han pasado más de 6.000 personas diarias.

La propuesta diurna ha tenido un papel central con la pista de Brownx, punto de encuentro a pie de pistas donde la música ha acompañado a esquiadores y visitantes durante toda la jornada. Paralelamente, el dominio se ha llenado de pop-ups musicales, juegos, activaciones sorpresa y fiestas itinerantes, que han convertido la estación en un espacio vivo y en constante movimiento.

La actividad ha combinado espectáculo y participación, ofreciendo al público la oportunidad de formar parte del ambiente festivo sobre la nieve y dando por cerrada con esta actividad la edición más ambiciosa de Snowrow.