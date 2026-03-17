Embargan un avión de Ryanair en Austria por el impago de una compensación de vuelo

Un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair ha sido objeto de una actuación judicial en el Aeropuerto de Linz después de que una pasajera denunciara que no había recibido la compensación económica que le correspondía por un vuelo con destino al Aeropuerto de Palma de Mallorca. La información ha sido adelantada por Air Journal y confirmada posteriormente por fuentes aeroportuarias a la agencia EFE.

El incidente se produjo el 9 de marzo de 2026, cuando un agente judicial accedió a bordo de un Boeing 737 de la compañía que se encontraba estacionado en el aeropuerto austriaco. La actuación respondía a la ejecución de una orden de embargo dictada por un tribunal después de que la aerolínea no abonara cerca de 890 euros a una pasajera en concepto de compensación, intereses y gastos judiciales.

Origen del conflicto judicial

El caso tiene su origen en un vuelo ocurrido el 11 de julio de 2024. Ese día, una pasajera austriaca y dos acompañantes tenían previsto viajar desde Linz hasta Mallorca en un vuelo de Ryanair. Sin embargo, el trayecto sufrió un importante retraso, lo que obligó al grupo a adquirir billetes alternativos para poder completar el viaje y llegar finalmente a su destino.

Según la información publicada por Air Journal, la aerolínea devolvió posteriormente el importe original del billete, pero se negó a abonar la compensación adicional solicitada por la pasajera. De acuerdo con la normativa europea sobre derechos de los pasajeros aéreos, los viajeros pueden reclamar indemnizaciones económicas cuando sus vuelos sufren retrasos prolongados.

Tras varios intentos fallidos de reclamación, la pasajera decidió acudir a los tribunales. La justicia austriaca le dio finalmente la razón y condenó a la compañía a pagar una indemnización que inicialmente rondaba los 355 euros. Con el paso del tiempo, la cantidad aumentó hasta cerca de 890 euros al añadirse intereses y costas judiciales.

Actuación del agente judicial

Con el fallo judicial en la mano, el despacho de abogados que representaba a la pasajera obtuvo un título ejecutivo del tribunal de distrito de Traun, lo que permitió iniciar el procedimiento de embargo. Así, el 9 de marzo un agente judicial se presentó en el aeropuerto de Linz y accedió a un Boeing 737 de la compañía para ejecutar la orden.

Durante la actuación, el funcionario colocó en el avión una pegatina oficial de embargo —conocida en Austria como "Kuckuck"— que certifica que el aparato queda bajo control judicial. Según explicó el abogado Georg Wageneder al diario austriaco Heute.at, "el agente judicial subió a bordo, colocó la pegatina oficial ‘Embargado’ en la cabina y prohibió a Ryanair vender o disponer del avión mientras la deuda no sea pagada".

Fuentes aeroportuarias explicaron además que el agente intentó cobrar el importe directamente a la tripulación. Sin embargo, no fue posible porque los vuelos de Ryanair operan sin pagos en efectivo a bordo, lo que impidió abonar la cantidad en ese momento.

El avión sigue operando

A pesar de la actuación judicial, el avión pudo continuar con su operativa y despegó posteriormente rumbo a Londres según lo previsto. No obstante, la aeronave quedó sujeta a control judicial, lo que implica que la compañía no puede venderla ni transferirla sin autorización mientras la deuda siga pendiente.

En caso de que la cantidad no se abone, el aparato podría incluso quedar inmovilizado si vuelve a aterrizar en Austria y, en última instancia, llegar a subastarse para cubrir la deuda, aunque las autoridades señalan que este tipo de medidas son extremadamente poco frecuentes.

Por su parte, Ryanair ha negado que alguno de sus aviones haya sido oficialmente incautado. Una portavoz de la aerolínea aseguró a varios medios que "ninguno de nuestros aviones ha sido embargado" y calificó las informaciones publicadas de "factualmente incorrectas", sin aclarar si la cantidad reclamada por la pasajera ha sido finalmente abonada.