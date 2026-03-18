El objeto cotidiano que desata una guerra ideológica en EEUU

Un objeto cotidiano como el soplador de hojas se ha convertido en motivo de debate en Estados Unidos, hasta el punto de generar división social e incluso política. Así lo explicó Jesús Alcoba, director creativo en La Salle Campus Madrid, durante su intervención en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio.

"Este es un tema ahora mismo de división ideológica en Estados Unidos", señaló Alcoba, que apuntó a la creciente polémica en torno a estos dispositivos. Según explicó, ya hay más de 160 ciudades donde su uso está prohibido o limitado debido a sus efectos.

El origen del debate está en las molestias que generan estos aparatos, especialmente en zonas residenciales: "Emiten entre 90 y 100 decibelios, como una moto, pero no pasan, se quedan", explicó Alcoba, subrayando el impacto del ruido continuado en la vida diaria de los vecinos.

A esto se suma su impacto ambiental. "Usarlos durante una hora emite tantas partículas como conducir un coche durante 1.700 kilómetros", destacó, citando datos que han alimentado la polémica y las restricciones en distintos municipios.

Más allá de su uso práctico, el soplador de hojas ha pasado a representar posiciones enfrentadas, llegando incluso al terreno político. "Los municipios que los prohíben tienden a posiciones más intervencionistas, mientras que otros optan por no regularlos", señaló, evidenciando cómo una cuestión cotidiana puede escalar a discusión ideológica.

Civismo, convivencia y sentido común

El caso de los sopladores abre un debate más amplio sobre convivencia y ruido en espacios compartidos: "Nos sorprende la cantidad de excusas que buscamos para enfrentarnos", reflexionó Alcoba, que situó el foco en la necesidad de equilibrio entre comodidad y respeto al entorno.

En este sentido, recordó que más allá de la normativa, el factor clave sigue siendo el comportamiento individual. "Ama a tu vecino como a ti mismo, pero no quites la valla", citó, resumiendo el conflicto entre convivencia y límites en la vida cotidiana.