La guerra en Hispania que cambió el calendario romano y descolocó a septiembre

El calendario actual, con doce meses y comienzo en enero, es el resultado de una larga evolución histórica. Aunque hoy parece lógico que septiembre sea el noveno mes, su nombre revela una contradicción evidente: proviene del latín septem, que significa siete. Esta aparente incoherencia no es fruto de un error, sino de una serie de transformaciones que se remontan a la Antigua Roma.

En sus orígenes, el calendario romano no tenía doce meses, sino diez. El año comenzaba en marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera y el inicio de las campañas militares y agrícolas. Este primer sistema, atribuido a Rómulo, contaba con 304 días y dejaba un periodo invernal sin dividir en meses, considerado un tiempo sin relevancia administrativa.

El origen del desfase

En aquel calendario primitivo, los nombres de los meses respondían a su posición. Así, septiembre era el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo. La lógica era perfecta y coherente con su denominación en latín.

El problema surgió cuando el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, decidió reorganizar el calendario para ajustarlo mejor a los ciclos naturales. Añadió dos nuevos meses: enero (Ianuarius), dedicado a Jano, dios de los comienzos y los finales, y febrero (Februarius), vinculado a rituales de purificación. Aunque en un primer momento se colocaron al final del año, esta modificación marcó el inicio del desfase.

De marzo a enero: el gran cambio

El verdadero punto de inflexión llegó en el año 153 a.C., cuando el calendario administrativo comenzó a iniciarse el 1 de enero. Esta decisión tuvo un origen práctico: adelantar el nombramiento de los cónsules para afrontar conflictos militares en Hispania. Al cambiar el inicio del año, todos los meses se desplazaron dos posiciones.

De este modo, marzo dejó de ser el primero y pasó a ser el tercero. Como consecuencia, septiembre se convirtió en el noveno mes, aunque mantuvo su nombre original. Lo mismo ocurrió con octubre, noviembre y diciembre, cuyos nombres también conservaron su raíz numérica pese a ocupar nuevas posiciones.

Meses con nombre propio

A lo largo del tiempo, el calendario siguió evolucionando. Dos meses cambiaron su denominación para rendir homenaje a figuras históricas: Quintilis pasó a llamarse julio en honor a Julio César, y Sextilis se convirtió en agosto por el emperador Augusto. Estos cambios consolidaron la estructura del calendario tal como la conocemos hoy.

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Además, los seis primeros meses del año tienen nombres vinculados a la mitología romana. Enero está dedicado a Jano; febrero a Februus; marzo a Marte; abril a Venus; mayo a Maia; y junio a Juno. Esta mezcla de referencias mitológicas y numéricas refleja la diversidad de influencias en la construcción del calendario.

La reforma definitiva

Aunque Julio César introdujo el calendario juliano en el siglo I a.C. para corregir desajustes con el año solar, la versión definitiva no llegó hasta 1582. Fue entonces cuando el papa Gregorio XIII impulsó el calendario gregoriano, que es el que se utiliza en la actualidad.

A pesar de todos estos cambios, los nombres de los meses no se modificaron. La tradición se impuso sobre la lógica, manteniendo un sistema que, aunque aparentemente incoherente, funciona de manera universal.

Hoy en día, la contradicción entre el nombre y la posición de meses como septiembre es un recordatorio de la historia. No se trata de un error matemático, sino de la huella de decisiones políticas, ajustes astronómicos y costumbres culturales acumuladas durante siglos.

Así, cada vez que llega septiembre, no solo comienza un nuevo ciclo tras el verano, sino que también se reactiva una historia milenaria que explica por qué el séptimo mes terminó siendo el noveno.