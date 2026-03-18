Un niño de 12 años construye un reactor nuclear en el garaje de su casa

Aiden McMillan, un estudiante de 12 años del distrito escolar de Dallas (Texas), ha conseguido recrear una reacción de fusión nuclear con un dispositivo construido en el garaje de su casa tras varios años de trabajo. El joven ha solicitado al Guinness World Records que verifique el experimento con la intención de convertirse en la persona más joven en lograr este hito científico.

Según explicó en declaraciones a NBC DFW, pasó aproximadamente dos años estudiando conceptos de física nuclear antes siquiera de empezar a construir su reactor experimental. Los primeros prototipos comenzaron a tomar forma cuando tenía apenas ocho años.

A partir de ese momento inició un largo proceso de experimentación basado en el ensayo y error. La construcción del dispositivo y su posterior perfeccionamiento se prolongaron durante años, con múltiples ajustes técnicos y problemas que resolver.

El propio McMillan reconoce que el proyecto fue tan exigente como apasionante. "Quiero decir, me encantaba el proyecto, pero también un poco lo odiaba", explicó.

El joven asegura que su motivación nunca fue la notoriedad, sino la curiosidad científica. "No me hace saltar más alto. No me hace escribir más rápido. No hace nada por mí y, para ser sincero, realmente es solo un proyecto que me interesa", afirmó al citado medio. Aun así, considera que el estudio de la fusión nuclear tiene un enorme potencial: "En el gran esquema de las cosas, como la fusión en general, en mi opinión, es la energía del futuro".

Cuatro años de pruebas

El proceso de construcción no estuvo exento de dificultades ni de preocupación dentro de su propio entorno familiar. Su madre mostró inquietud por los posibles riesgos del experimento.

"Hubo algunas alarmas por parte de mi madre", relató el adolescente. "Ella estaba como: 'Espera, espera, espera, da un paso atrás, dime exactamente qué podría salir mal, cómo podría salir mal y asegúrate de que no salga mal'".

Tras cuatro años de trabajo, McMillan afirma haber conseguido finalmente provocar la reacción buscada. El momento decisivo llegó cuando su dispositivo comenzó a producir neutrones, un indicio de que se estaba produciendo la fusión nuclear.

"¡Obtuvimos neutrones!", recordó el joven. "Casi se me saltan las lágrimas porque fue difícil de describir. Fue como el final de un viaje muy, muy largo".

Un reactor experimental a pequeña escala

El dispositivo diseñado por el adolescente reproduce a una escala mínima el mismo principio físico que alimenta a las estrellas. En su interior, los átomos son acelerados dentro de una cámara hasta que terminan colisionando y fusionándose.

Este tipo de reactores experimentales no generan energía neta, por lo que no pueden utilizarse como fuente eléctrica. Su interés reside en el hecho de recrear la fusión nuclear de manera controlada.

Qué es la fusión nuclear

La fusión nuclear es el proceso mediante el cual dos núcleos de átomos ligeros —generalmente hidrógeno— se combinan para formar un núcleo más pesado. Este fenómeno es el responsable de la energía que produce el Sol.

Para reproducirlo en la Tierra es necesario alcanzar temperaturas de millones de grados que permitan a los núcleos superar la repulsión eléctrica natural que existe entre ellos y colisionar.

El precedente de Jackson Oswalt

Antes del experimento de McMillan, el récord de la persona más joven en lograr la fusión nuclear lo obtuvo el estadounidense Jackson Oswalt en 2018. Con solo 12 años, el adolescente de Memphis (Tennessee) consiguió provocar esta reacción en un dispositivo construido en su propia habitación, lo que le valió una mención en el Guinness World Records.

El experimento llamó la atención de las autoridades estadounidenses. Según se relató posteriormente, dos agentes del FBI acudieron a su casa para comprobar que el reactor casero no suponía riesgos de radiación. Tras la inspección, no se detectaron consecuencias peligrosas.

El propio Oswalt explicó entonces que su interés por la ciencia surgió tras darse cuenta de que dedicar su tiempo únicamente a los videojuegos no le resultaba suficiente: "Me di cuenta de que podía llegar a ser el mejor en cualquier videojuego, pero al final no habría significado gran cosa".